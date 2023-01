Ogłoszono kolejną gwiazdę Pol'and'Rock Festival 2023. Kogo zobaczymy na Dużej Scenie?

Cztery lata i 130 występów w ramach trasy the Leather Patrol później, Carpenter Brut wraca do koncertowania z drugą częścią trylogii — the Leather Terror Tour! Artysta wystąpi także na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2023!

Kolejna gwiazda na Pol'and'Rock Festival 2023. Na Dużej Scenie zagra Carpenter Brut

Historia, napisana od początku do końca przez Carpenter Brut, przyjmuje nowy obrót. Druga część trylogii zatytułowana the Leather Terror skupia się na poszukiwaniu zemsty. Bret Halford zamienia się w żadnego krwi seryjnego zabójcę. Zaplanowane koncerty w towarzystwie członków jego zespołu, stają się okazją do polowania na wszystkich tych, którzy dręczyli go w młodości.

Zabójcze riffy i metaliczne dźwięki perkusji są przejawem fascynacji Carpenter Brut do thrash metalu z lat 80. Warstwa liryczna staje się ważnym elementem utworów. Jego nowe show będzie jednocześnie mocne i chwytliwe, tworząc prawdziwie elektryzujące połączenie.

Oglądaj

29. Pol'and'Rock Festival

29. Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023, już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno, w województwie zachodniopomorskim. Poza Carpenter Brut na festiwalu zagrają też Spin Doctors i Biohazard.