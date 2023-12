Ogłoszono kolejne gwiazdy 32. Finału WOŚP! Zagra polska legenda rocka

Do 32. Finału WOŚP coraz bliżej – niewiele ponad 50 dni! Jurek Owsiak ogłosił kolejnych, po LemONie i Wojtku Szumańskim, artystów, którzy zagrają na finałowym koncercie na błoniach PGE Narodowego 28 stycznia 2024 roku. Wcześniej ujawniono także pierwsze gwiazdy przyszłorocznego Pol’and’Rocka. Finałowy koncert w Warszawie po raz pierwszy odbędzie się na błoniach PGE Narodowego. Będzie z nim sąsiadowało telewizyjne studio 32. Finału WOŚP.

32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. Celem zbiórki są „Płuca po pandemii”, co oznacza, że Fundacja WOŚP planuje kupować sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mottem zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”. Cel zbiórki już teraz można wspierać, wysyłając SMS o treści SERCE na numer 75 565 oraz wystawiając aukcje i licytując na aukcje.wosp.org.pl.

Enej

ENEJ to polski zespół muzyczny, reprezentujący szeroko rozumianą muzykę folkową z dodatkiem wielu innych gatunków, założony w roku 2002 w Olsztynie. Piotr i Paweł Sołoducha mają ukraińskie korzenie, Mirosław Ortyński urodził się we Lwowie, a pozostała piątka muzyków to Polacy. Ich przygoda nabrała rozpędu w roku 2010, gdy zespół wziął udział w eliminacjach do Przystanku Woodstock i przebojem wdarł się na Dużą Scenę, niemal z marszu zdobywając rzeszę wiernych fanów.

Niezwykły styl, różnorodność, energia i niepowtarzalność przedostają się również poza granice Polski. Enej koncertował w USA, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Ukrainie, we Włoszech, w Belgii, Czechach, Niemczech, czy Irlandii, wszędzie spotykając się z żywiołowym przyjęciem publiczności.

Pull The Wire

Historia zespołu Pull The Wire pisze się na nowo od wydania w 2021 roku płyty „Życie to Western”. Rozpoznawalny w kręgach rockowych zespół, promując swój najnowszy album, zagrał od premiery na największych scenach festiwalowych w kraju (m.in. Pol'and'Rock Festival, Rockowizna Jarocin, CieszFanów, MateriaFest, Rock na Bagnie, Zew się Budzi) oraz został zaproszony na koncerty z międzynarodowymi gwiazdami: Mötley Crüe, Def Leppard, Billy Talent, Rise Against, Anti Flag.

W roku 2023 artyści z rąk Jurka Owsiaka otrzymali na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival nagrodę publiczności „Złotego Bączka” za występ w roku 2022 – nagrodę cenną, gdyż statuetkę otrzymywali w przeszłości m.in. tacy artyści jak Nocny Kochanek, Kwiat Jabłoni, Łydka Grubasa, Hey, Dżem, T.Love, Lao Che, Coma, Hunter, czy Happysad.

Proletaryat

Proletaryat to absolutna legenda polskiej sceny rockowej. Od samego początku poruszając się w estetyce crossover, łączyli perfekcyjnie punk, hardcore i metal. Kiedy dodamy do tego mocne, zaangażowane i bardzo bezpośrednie teksty, łatwo znaleźć odpowiedź, z czego wynika trwająca do dziś fascynacja zespołem. Po ponad trzydziestu pięciu latach na scenie zespół dopracował swój unikalny, wymykający się porównaniom styl.

W przyszłym roku w planach panowie mają wydanie albumu „Ząb za ząb” w formie płyty winylowej, a także wznowienie starszych wydawnictw, uzupełnienie katalogu w serwisach streamingowych oraz kolejne występy na żywo – również w wersji akustycznej!

Poparzeni Kawą Trzy

Zespół Poparzeni Kawą Trzy dobił do pełnoletności. Powstał w 2005 roku utworzony przez pracowników Radia RMF FM i Radia Zet. Wydanie pierwszej płyty w 2011 roku zbiegło się ze spektakularnym sukcesem na Festiwalu Top Trendy w Sopocie, gdzie zespół zdobył Nagrodę Dziennikarzy, a miesiąc później zwyciężył na ogólnopolskim festiwalu Przebojem na antenę.

Teksty do wszystkich utworów, a wśród nich takich przebojów jak "Byłaś dla mnie wszystkim", "Wezmę cię", "Okrutna zła i podła" pisze Rafał Bryndal muzykę, określaną jako miks ska/rocka i miejskiego folku, komponują sami Poparzeni. Najnowsza produkcja to utwór "Urodziny", który za sto lat ma zastąpić... "sto lat" i... musical – komedia muzyczna "Okrutna, zła i podła" z Katarzyną Pakosińską w roli głównej. Scenariusz do sztuki napisał Rafał Bryndal, a wyreżyserowała Beata Harasimowicz.

