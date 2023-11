Oto pierwsza gwiazda jubileuszowej 30. edycji Pol'and'Rock Festival!

W swojej audycji radiowej Jurek Owsiak ogłosił pierwsza gwiazdę jubileuszowej 30. edycji Pol'and'Rock Festival. Na Dużej Scenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata wystąpi Motionless In White.

Motionless In White na Najpiękniejszym Festiwalu Świata

Grupa znana ze współpracy z Jonathanem Davisem z Korn, Marią Brink z In This Moment i Danim Filthem z Cradle of Filth wystąpi na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Motionless In White okiełznali moc mrocznego połączenia industrialnego metalowego dysonansu, urzekającego gotyckiego popu i ikonografii godnej wielkiego ekranu, aby wyłonić się jako najbardziej niepokorna i filmowa siła rocka naszej generacji.

Mając za sobą setki koncertów i festiwali wypełnionych rozentuzjazmowanymi tłumami, wystąpili jako headlinerzy Trinity Of Terror Tour, wyprzedając bilety na trasie wiodącej przez całe Stany Zjednoczone. Ich niestrudzona praca i pasja do muzyki utorowały drogę do wydania mistrzowskiego albumu studyjnego Scoring The End of the World w 2022 roku, którego single zrobiły furorę na platformach streamingowych. Kawałki z tego krążka epatują dzikością, entuzjazmem i niewiarygodną energią. Wygląda na to, że zespół nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Czas na ich spektakularny koncert na Pol'and'Rock Festival 2024!

W skład zespołu wchodzą: Chris Motionless [wokal], Ricky Olson [gitara], Ryan Sitkowski [gitara], Vinny Mauro [perkusja] i Justin Morrow [bas].

Fot. Materiały Prasowe

30. edycja Pol'and'Rock Festival

Znany wcześniej jako Woodstock Festival Poland, Pol'and'Rock Festival to przede wszystkim wielka muzyczna przygoda, podczas której ożywają ideały oryginalnego Woodstocku'69. Odbywający się w Polsce od 1995 roku festiwal już po raz 30. wyśle w eter dźwięki Pokoju, Miłości i Muzyki!

W dniach 1-3 sierpnia 2024 roku ponownie na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno Najpiękniejsza Publiczność Świata spotka się, by pielęgnować wartości wolności, braterstwa i rock'n'rolla (ale nie tylko!), podczas jubileuszowej edycji Pol'and'Rock Festival!

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

