Open'er Festival 2023 z kolejnymi gwiazdami. Dużo polskich artystów!

Open'er Festival 2023 z kolejnymi gwiazdami

Central CEE, jeden z najgorętszych talentów współczesnego brytyjskiego hip-hopu, z miliardami streamów na koncie; absolutny fenomen ostatnich tygodni - David Kushner na swoim pierwszym koncercie w Polsce; DOMi & JD Beck – najgorętszy jazzowy duet pokolenia Gen-Z doceniony przez artystów takich jak Herbie Hancock i Anderson .Paak.

Central Cee, który pierwsze kawałki nagrywał już w wieku 14 lat, jest dziś najgorętszym i najbardziej obserwowanym raperem w UK, z ponad 20 milionami regularnych słuchaczy i ponad 2 miliardami streamów. Mixtape „Wild West” był najlepiej sprzedającym się debiutem 2021 roku na Wyspach i dał mu aż 3 nominacje do BRIT Awards.

Oglądaj

Oprócz tego jest też zjawiskowa Brodka z „Sadzą”, tuż po otrzymaniu Fryderyka za muzykę alternatywną na Alter Stage, a także mocna reprezentacja polskiego hip-hopu: Bedoes; po 4 latach ciszy - Kuban, ze swoim nowym albumem oraz nietuzinkowy Kukon!

Wcześniej organizatorzy Open'er Festival 2023 ogłosili występy, takich artystów jak Kendrick Lamar, Queens of the Stone Age, Lizzo, Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, SZA, Lil Nas X, Machine Gun Kelly oraz One Republic.

OPEN'ER FESTIVAL 2023: SPRZEDAŻ BILETÓW

REGULAR TICKETS - w sprzedaży do 5 czerwca 2023 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Bilety dostępne na www.altersklep.pl



Karnet 4 DNI - 949 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 689 PLN

Bilet jednodniowy - 449 PLN



Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 1189 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 849 PLN