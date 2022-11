Open'er Festival 2023 z kolejnymi gwiazdami! Jest znany rockowy zespół [DATA, BILETY]

Pierwsze gwiazdy Open'er Festival 2023

Lizzo została pierwszą headlinerką festiwalu Open’er 2023! Jedna z najbardziej wyrazistych współczesnych gwiazd i trzykrotna laureatka Grammy wystąpi na Orange Main Stage 28 czerwca 2023 roku.

Oglądaj

W tym miesiącu minęło dokładnie 25 lat od ich pierwszego koncertu, a Queens Of The Stone Age tylko umacniają pozycję jednej z największych rockowych maszyn na świecie. Zespół pod przewodnictwem Josha Homme'a ma na swoim koncie siedem albumów - ostatni "Villains" (2017) trafił do Top 5 sprzedaży w kilkunastu krajach oraz uzyskał nominację do Grammy w kategorii Best Rock Album.

Oprócz niezwykle wiernych fanów, charyzma Queens Of The Stone Age przez lata przyciągnęła do współpracy również wyjątkowych artystów – od zasłużonych legend rocka jak Dave Grohl i Trent Reznor, po mistrzów popu pokroju Eltona Johna oraz Marka Ronsona. Nie możemy się doczekać! Queens Of The Stone Age na Open’erze 2023 już 30 czerwca 2023 roku.

Oglądaj

Open'er Festival 2023 - bilety i data imprezy

Open'er Festival 2023 odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca 2023. Poznaliśmy również różne warianty biletów i karnetów na imprezę:

Early Birds Tickets - sprzedaż od 28.10.2022 do 28.11.2022 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

karnet 4 dni - 739 zł

karnet 4 dni + pole namiotowe - 979 zł

karnet weekendowy (piątek, sobota) - 529 zł

karnet weekendowy (piątek, sobota) + pole namiotowe - 689 zł

bilet jednodniowy - 349 zł

Regular Tickets - sprzedaż od 29.11.2022 do 5.06.2023 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej + obok są podane ceny wejściówek dla dzieci od 3 do 12 roku życia).