Open’er Festival 2023 zamyka line-upy Orange Main Stage, Tent Stage i Alter Stage. Sprawdźcie, które gwiazdy dołączyły do line-upu nadchodzącej imprezy.

Open'er Festival 2023 z ostatnim ogłoszeniem. Które gwiazdy dołączyły do line-upu?

Major Lazer Soundsystem - Diplo, Walshy Fire i Ape Drums ze swoją kopalnią bangerów zamkną totalną imprezą festiwalowy czwartek na Orange Main Stage. Jacob Collier - muzyczny wirtuoz z koncertem, jakiego na Open'erze jeszcze nie było (30.06), Latto – nowa gwiazda rapu, swietnie łącząca hip hop z R&B i popem (28.06), Mrozu - w tym roku 5 Fryderyków i pierwszy raz na Open’erze (29.06), a także Chivas - obiecująca postać sceny hip-hopowej (28.06) zagrają na Tent Stage.

Do składu Alter Stage dołączają Jann – najgłośniejszy polski debiut ostatnich miesięcy (28.06), Avi – z promocją albumu „Mały Książę” (28.06), Immortal Onion x Michał Jan - jeden z najciekawszych projektów nowej fali polskiego jazzu (1.07). KAMP! zagra pożegnalny open’erowy koncert już 30 czerwca.

Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znaleźli się: Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, SZA, Lizzo , Lil Nas X, Queens Of The Stone Age, Labrinth, OneRepublic, Rina Sawayama, Caroline Polachek, club2020, Anne-Marie, Machine Gun Kelly, Metro Boomin, Nothing But Thieves, Bedoes 2115, Paolo Nutini, Lil Yachty, Girl In Red, Thundercat, Underworld, Christine And The Queens, Kaleo, LoveJoy, Warhaus, Brodka, PinkPantheress, Destroy Lonely, David Kushner, Ezra Collective, Ken Carson, Kuban, Kukon, Los Bitchos, Alyona Alyona, Ash Olsen, Editors, Central Cee, Deki Alem, Daria Zawiałow, DOMi & JD BECK, Sylvan Esso, Touche Amore, Young Fathers, Kaśka Sochacka, Szczyl: 8171 Live, Zulu, An On Bast, Catz 'N Dogz, Charlie, Deaf Can Dance, FKA.M4A, Heidi, Ida Engberg, Joana, Kelly Lee Owens, Maceo Plex, Marco Faraone, Paco Osuna, Tini Gessler, Vacos.

Open'er Festival 2023: Karnety i bilety

FINAL CALL TICKETS - w sprzedaży od 6 czerwca 2023 do wyczerpania puli biletów.

Bilety dostępne na www.altersklep.pl

Do ceny biletu doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 5% wartości biletu.

Karnet 4 DNI - 989 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 729 PLN

Bilet jednodniowy - 479 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 1229 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 889 PLN

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama