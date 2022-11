Orange Warsaw Festival 2023 ogłosił pierwszego headlinera. Ile kosztują bilety?

14 edycja Orange Warsaw Festival odbędzie się na warszawskim Służewcu w dniach 2 i 3 czerwca 2023 roku. Organizatorzy właśnie ogłosili pierwszą gwiazdę, którą zobaczymy na imprezie. Sprawdźcie również ceny biletów na nadchodzący warszawski festiwal.

Orange Warsaw Festival z pierwszą gwiazdą. Ile kosztują bilety?

Od momentu swojego powstania, w ciągu ostatnich 13 lat, festiwal zmieniał swoją przestrzeń i formę, jednak jego celem jest zagwarantowanie fanom muzyki wydarzenia kulturalnego na najwyższym światowym poziomie. W tę narrację perfekcyjnie wpisują się pierwszy potwierdzony artysta - Sam Smith, który wystąpi 2 czerwca 2023 na Orange Stage.

"Gloria" najnowszy, czwarty studyjny album Sama ukaże się 27 stycznia 2023 roku. Płytę zapowiada "Unholy", piosenka ma już ponad 400 milionów streamów na Spotify i zajmuje 1. miejsce na świecie zarówno na Spotify, jak i Apple Music. Smith zgromadził konstelację błyskotliwych osiągnięć: 35 milionów sprzedanych albumów, 250 milionów singli, 45 miliardów streamów na wielu platformach, cztery Grammy, trzy BRIT Awards, sześć MOBO, Złoty Glob, jeden Oscar, dwa albumy nr 1, pięć singli nr 1, dwa single nr 1 jako wokalista klubowych hitów „Naughty Boy” („La La La”, 2013) i Calvina Harrisa („Promises”, 2018).

Orange Warsaw Festival 2023: Sprzedaż biletów

Early Bird Tickets wchodzą do sprzedaży w poniedziałek, 21 listopada 2022 o godzinie 10:00 (do 30.11.2022 lub do wyczerpania puli)