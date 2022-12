Oto kolejne gwiazdy 31. Finału WOŚP. Kto zagra w Warszawie?

Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. Podczas audycji Jurka Owsiaka, Zaraz Będzie Ciemno w Antyradiu dowiedzieliśmy się, które kapele dołączyły do line-upu imprezy. Kogo zobaczymy 29 stycznia 2023 roku na Placu Bankowym w Warszawie?

31. Finał WOŚP w Warszawie. Kto zagrana Placu Bankowym?

Zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy — oto cel zbliżającego się 31. Finału WOŚP. 29 stycznia odbędzie się specjalny koncert WOŚP w Warszawie, na którym zagrają Blenders, Kashell, Żurkowski i Dziwna Wiosna, Pull The Wire Sztywny Pal Azji, Spięty oraz Kirszenbaum.

Do line-upu imprezy dołączyli Gutek, Dirty Shirt, WaluśKraksaKryzys oraz Dagadana.

Gutek — frontmen Indios Bravos i gość na niezliczonych albumach. Niewielu wokalistów wzięło gościnnie udział na prawie setce płyt. Sprawdził się u boku hip-hopowców, rockmenów, punkowców.

W 2021 roku w końcu objawił światu swój solowy projekt, do którego współtworzenia Gutek zaprosił Dawida Mańkowskiego (gitara, klawisze), Tomka Mańkowskiego (perkusja, elektronika) i Janka Koźlińskiego (gitara basowa, klawisze). W takim składzie, jako zespół GUTEK, nagrali debiutancką płytę pt. „Stan rzeczy”.

Zwycięzca plebiscytu Złotego Bączka, zespół uważany za jeden z najoryginalniejszych projektów Europy Wschodniej — Dirty Shirt. Zespół łączy metal, słowiański folku i alternative. Kapela powstał w 1995 roku na północy Transylwanii, w Rumunii. Muzycy tworzący zespół Dirty Shirt wydali sześć albumów i dwa DVD z ich niezwykle ambitnej trasy koncertowej FolkCore DeTour z 2018 roku. W 2014 roku zespół zajął drugie miejsce w międzynarodowym konkursie Wacken Metal Battle, a ich wyjątkowe brzmienie uzyskało międzynarodowe uznanie.

Dagadana — projekt polsko-ukraiński, zacierający granice międzygatunkowe zagra podczas 31. Finału WOŚP w Warszawie! Zespół już od ponad 14 lat łączy elementy kultury polskiej i ukraińskiej za pomocą jazzu, elektroniki czy world music. Tam, gdzie dociera, przekracza granice pomiędzy narodami, sceną a publiką, udowadniając, że szczerość w muzyce zapoczątkowuje niesamowitą mistyczną przygodę, wymianę dziejącą się między ludźmi. Zespół jest ambasadorem słowiańskiej kultury, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej.

Muzyka grupy WaluśKraksaKryzys to mieszanka nośnych riffów, elektroniki i słodko-gorzkich obserwacji związanych z codziennością. Pierwsza płyta „MiłyMłodyCzłowiek”, nagrana w amatorskich warunkach, została uznana za jedną z ciekawszych propozycji 2019 roku. Artysta został laureatem konkursu „Twój Projekt na Famie” związanego z 50-leciem świnoujskiego festiwalu, zdobył I miejsce w Jarocinie i w całości zrealizował płytę „ATAK”.

Kapela WaluśKraksaKryzys jako zwycięzca Eliminacji do Najpiękniejszego Festiwalu Świata wystąpił na Dużej Scenie 27. Pol'and'Rock Festival w 2021 roku.