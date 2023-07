Lubiany polski komik pojawi się na Pol'and'Rock Festival 2023!

Wielowymiarowy, zawsze autentyczny, twórca zarażający dobrym humorem - Jerzy Kryszak dołącza do wspaniałych gości Akademii Sztuk Przepięknych na Pol'and'Rock Festival. Znany i uwielbiany przez wszystkie pokolenia aktor, zagości na festiwalu, by podzielić się swoją pasją, talentem i niezwykłą energią.

Pol'and'Rock Festival 2023: Jerzy Kryszak gościem Akademii Sztuk Przepięknych

Jerzy Kryszak, urodzony 24 kwietnia 1950 roku w Kaliszu, jest wielokrotnie nagradzanym aktorem, satyrykiem, felietonistą, reżyserem i scenarzystą. Kryszak to nie tylko te wszystkie tytuły, z których znany jest z telewizji, teatru czy kina. To przede wszystkim mąż, ojciec, brat, a nawet kucharz, ogrodnik, kierowca i fotograf. Człowiek wielu talentów i pasji, który swoim talentem bawi, wzrusza, a czasem zmusza do głębokiej refleksji.

Spotkanie z Jerzym Kryszakiem odbędzie się w czwartek, 3 sierpnia o godzinie 10:00.

Pol'and'Rock Festival 2023: Line-up imprezy

29. Najpiękniejszy Festiwal Świata odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 r., już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Festiwal jest darmowy i niebiletowany. Na festiwalu zagrają także m.in.: Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, DRAIN, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Royal Republic, Saint City Orchestra, The Scratch, Get The Shot, LemON, Rise Of The Northstar, The Rumjacks, Lady Pank, LUIKU, Epica oraz Hoffmaestro. Obecność na ASP potwierdzili m.in. Kabaret Paranienormalni, Borys Szyc, Karol Wójcicki i Marek Dyjak.

