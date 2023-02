Oto kolejne ogłoszenie gwiazdy, która pojawi się na 29. Pol'and'Rock Festival. Impreza odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023, już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Kto dołączył do line-upu?

Pol'and'Rock Festival 2023 z kolejną zagraniczną gwiazdą. Kto zasilił line-up?

Dominująca na brytyjskiej scenie metalcorowej ekipa z Sheffield dołącza do line-upu 29. Pol’and’Rock Festival. While She Sleeps zagości na deskach Dużej Sceny Najpiękniejszego Festiwalu Świata.

Kwintet z Sheffield zasłynął poprzez mieszanie gatunków i zaprzeczanie stereotypom. Zespół przez lata sprawnie miksował metal z melodycznym hardcorem, czerpiąc przy tym garściami z tradycji metalcore’u. Teksty zespołu często poruszają kwestie polityczne i społeczne, z naciskiem na problemy takie, jak nierówności, korupcja i wpływ technologii na społeczeństwo.

Na swoim koncie While She Sleeps ma 5 albumów studyjnych: "This Is the Six" (2012), "Brainwashed" (2015), "You Are We" (2017), "So What?" (2019) i najnowsze wydanie "Sleeps Society" (2021). Wszystkie płyty zostały docenione przez krytyków, ale największe uznanie zespół zyskał za dynamiczne i energetyczne koncerty na żywo.

Skład tworzy piątka przyjaciół – Lawrence „Loz” Taylor (wokal), Sean Long (gitara), Mat Welsh (gitara), Aaran McKenzie (gitara basowa) i Adam Savage (perkusja).

29. Pol'and'Rock Festiwal. Kto zagra na imprezie?

Poza While She Sleeps na festiwalu zagrają też Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka oraz DRAIN. Na tym jednak nie koniec ogłoszeń i wkrótce dowiemy się, kogo jeszcze zobaczymy na imprezie.