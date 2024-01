Pol’and’Rock Festival wróci do Kostrzyna nad Odrą? Burmistrz ogłosił decyzję

Pol’and’Rock Festival jeszcze kilka lat temu odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. Nie brakuje osób, które wprost mówią, że tęsknią za tamtejszym klimatem i chętnie by tam wróciły. Czy jest na to szansa?

Pol’and’Rock Festival a dawniej Przystanek Woodstock to jeden z największych festiwali w Polsce. Każdego roku na wydarzenie zjeżdżają się tłumy ludzi z różnych zakątków kraju, a nawet z zagranicy. Festiwalowicze nie tylko cenią sobie muzykę, której mogą posłuchać podczas imprezy, ale przede wszystkim klimat. Do 2019 roku impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą. Wielu uczestników wciąż przyznaje, że miasto tworzyło świetny klimat i chętnie by tam wrócili. Teraz zapadła decyzja. Czy jest szansa na powrót Pol’and’Rock Festival do Kostrzyna nad Odrą?

Pol’and’Rock Festival nie ma szans na powrót do Kostrzyna nad Odrą

Niestety mimo wielkiego zainteresowania fanów i ciągłych pytań oraz sugestii na temat powrotu festiwalu w dawne miejsce nie ma na to szans. Burmistrz miasta zdecydował się na sprzedaż terenów pod inwestycje, z których niegdyś korzystali organizatorzy wydarzenia. Cena wywoławcza to 28 milionów złotych. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna dysponuje niemal 300 hektarami terenów. W rejonie os. Drzewice mają niedługo powstać dwie duże firmy – logistyczna oraz zajmująca się produkcją opakowań.

Z naszych informacji wynika, że jedna z tych firm będzie w ciągu doby obsługiwać około 80 ciężarówek. Dlatego tak spieszymy się z budową nowej drogi, bo ul. Reja i Asfaltowa takiego ruchu ciężarówek nie wytrzymają, a budowa nowych zakładów ruszy już niebawem – tłumaczył Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą w cytowany przez „Gazetę Lubuską”.

Gdyby miasto otrzymałoby na ten moment atrakcyjną propozycję od inwestora, również nie miałoby to wpływu na decyzję. Jak przyznał burmistrz, w Kostrzynie zaczyna brakować działek, dlatego zdecydowano się na sprzedaż terenów, na których odbywał się Pol’and’Rock Festival. Teren został wystawiony na sprzedaż z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno usługową. Pracę zaczną się od miejsca, gdzie stała Duża Scena. Ponadto przez teren gdzie odbywał się festiwal, planowane jest wybudowanie drogi, która ułatwi transport do nowej zabudowy.

