Pol'and'Rock Festival 2023 z nowym ogłoszeniem. Kogo zobaczymy na imprezie?

Po ogłoszeniu koncertu Marka Dyjaka na Małej Scenie 29. Pol'and'Rock Festival, festiwalowicze zasugerowali zaproszenie go również na spotkanie do Dużego Namiotu Akademii Sztuk Przepięknych. Spotkanie ASP z Markiem Dyjakiem odbędzie się w czwartek, 3 sierpnia, o 11:30.

Marek Dyjak to artysta o niepowtarzalnym, ciężkim głosie. Wszystkiego dopełnia intrygująca, ciężka chrypa. Idealnie nadaje się do śpiewania piosenek dramatycznych.

Ostatnio nastąpiły pozytywne zmiany w życiu prywatnym Marka Dyjaka. W związku z tym artysta proponuje widowni Nowego Dyjaka, który wzbogaci swój wizerunek o piosenki pogodne, przywołujące również dobre strony życia człowieczego. Będzie to nieco kontrastujące przedsięwzięcie z dotychczasowym dorobkiem wokalisty, ale z wielką korzyścią dla widzów. Dyjakowi można zaufać, gdyż oprócz talentu do śpiewania i charyzmy ma jeszcze zdolność dobierania odpowiedniego repertuaru, i w tym względzie nigdy się nie pomylił.

