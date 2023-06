Pol'and'Rock Festival 2023 z nowym ogłoszeniem. Takiego występu na imprezie jeszcze nie było

Organizatorzy Pol'and'Rock Festival ogłosili nietypowy koncert, który z pewnością zelektryzuje publiczność pod Dużą Sceną. Dwa zespoły połączyły swoje siły, tworząc unikalny projekt muzyczny.

Pol'and'Rock Festival 2023 z nowym ogłoszeniem. Takiego projektu muzycznego jeszcze nie było!

North East Ska Jazz Orchestra i Wicked Dub Division połączyli siły i pojawią się niedługo na Pol'and'Rock Festival 2023. W maju 2022 roku wydali wspólny album "Live Studio Session #1", składający się z dziewięciu utworów nagranych na żywo.

North East Ska Jazz Orchestra to 18-osobowa wielka orkiestra, której korzenie sięgają 2012 roku. W ciągu swojej działalności zespół zdobył dużą rzeszę fanów i współpracował z czołowymi przedstawicielami włoskiego reggae i ska, takimi jak Mr. T-Bone, Furio czy Olly Riva. Pierwsze kroki North East Ska Jazz Orchestra na scenie muzycznej zespół zaznaczył wydaniem pierwszego EP w 2014 roku, zatytułowanego "Music For Marikana". W 2015 roku, dzięki udanemu crowdfundowi, na rynek trafił ich pierwszy album "Stompin' & Rollin". Od 2016 roku zespół regularnie koncertuje w Europie, uczestnicząc w prestiżowych festiwalach takich jak Rototom Sunsplash czy Freedom Sounds Ska Festival.

Zespół Wicked Dub Division powstał w 2005 roku w wyniku współpracy GP Ennasa, King Claudio i Luca Venerusa. Ich debiutancki album "Wadada" ukazał się w 2011 roku, a potem zespół eksperymentował z nowymi utworami, tworząc unikalny styl. W 2015 roku ukazał się ich album "Dub Drops", a rok później zespół wydał album "Red".

Kolejny kamień milowy to współpraca z North East Ska Jazz Orchestra, z którą nagrali singiel "Mama" – eksplozję energii, pochodzącej od 22 muzyków. Oficjalny teledysk do tej piosenki przekroczył 18 milionów wyświetleń. Wokalistka zespołu, Michela Grena, współpracowała również z Zion Train, występując razem na wielu festiwalach i trasach koncertowych.

29. Pol'and'Rock Festival: Kto zagra na imprezie?

29. Najpiękniejszy Festiwal Świata odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 r., już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Festiwal jest darmowy i niebiletowany. Na festiwalu zagrają także m.in.: Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, DRAIN, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Royal Republic, Saint City Orchestra, The Scratch, Get The Shot, LemON, Rise Of The Northstar, The Rumjacks, Lady Pank, LUIKU oraz Hoffmaestro. Obecność na ASP potwierdzili m.in. Kabaret Paranienormalni, Borys Szyc, Karol Wójcicki i Marek Dyjak.