Polskie gwiazdy dołączają do Gitarowego Rekordu Świata we Wrocławiu! Kogo zobaczymy?

Swój udział w 21. edycji Gitarowego Rekordu Świata potwierdziły kolejne gwiazdy. Antyradio jest patronem medialnym imprezy we Wrocławiu.

Gitarowy Rekord Świata z kolejnymi polskimi gwiazdami!

1 maja na wrocławskim Rynku wystąpią m.in. Mrozu i Grzegorz Skawiński oraz Kamil Bednarek, który zaśpiewa hit Marka Grechuty. Na gitarze zagra wybitny pianista jazzowy Leszek Możdżer, a swoją premierę będzie miała nowa wersja utworu „Czerwony jak cegła” grupy Dżem.

O nowej wersji hitu opowiedział Leszek Cichoński, pomysłodawca imprezy.

"Czerwony jak cegła" to kultowy przebój gry Dżem. Od dawna korciło mnie, żeby zaaranżować go zupełnie inaczej i wykonać na Gitarowym Rekordzie Świata z kilkoma tysiącami gitarzystów. W tym roku pomysł wreszcie uda się zrealizować. Wielki przebój Ryśka Riedla zaśpiewa jego syn, Sebastian, razem ze mną i Jose Torresem.

Utwór Dżemu to tylko jeden z hitów, które usłyszmy podczas największego spotkania gitarowego na świecie. Na scenie głównej Rekordu wystąpi Kamil Bednarek, który zaśpiewa znaną wszystkim piosenkę Marka Grechuty "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy" oraz Mrozu z utworem "Jak nie my, to kto".

Do grona artystów, którzy pomogą pobić zeszłoroczny rekord dołączył również Leszek Możdżer, który wystąpi wraz Adamem Palmą i – wyjątkowo – fortepian zamieni na gitarę. Usłyszymy także Grzegorza Skawińskiego, formację TSA Michalski Niekrasz Kapłon oraz Łukasza Drapałę, zdobywcę drugiego miejsca ostatniej edycji "The Voice of Poland".

Przypominamy też, że dotychczas swój udział w imprezie potwierdzili m.in. Steve Vai, Michael Angelo Batio i zespół Lordi.

21. edycja Gitarowego Rekordu Świata to w tym roku aż 6 scen. Gitarowymi hitami wszech czasów wypełni się nie tylko Scena Główna, ale także Scena Antyradia pod Pręgierzem, na której swój wirtuozerski popis da Michael Angelo Batio uznawany za najszybszego gitarzystę świata.

Przy ul. Kuźniczej wystąpią laureaci castingu na "Twoje 5 minut sławy", a na placu Solnym testować można będzie gitarowe wzmacniacze.

Swoją scenę będą mieli także najmłodsi, zaś w klubie Proza zagra mistrzowski duet gitar klasycznych Pełech-Horna i odbędą się warsztaty gitarowe. Miasteczko festiwalowe na Rynku, wraz z koncertami i mocą atrakcji, ruszy 1 maja już o godz. 10:00. Szczegółowy program dostępny będzie na stronie www.heyjoe.pl.

Gitarowy Rekord Świata - jak dołączyć?

Trwa rejestracja online uczestników Rekordu. Swój udział w imprezie we Wrocławiu zgłaszać można pod linkiem: https://zgloszenia24.pl/f/gitarowy-rekord-swiata-2023. Wcześniejsza rejestracja uprości procedurę obowiązkowych zapisów w punkcie rejestracji na wrocławskim Rynku, który jak co roku działał będzie 1 maja w godz. 10:00 – 15:45. Rejestracja uczestników będzie możliwa również 30 kwietnia przy wejściu na koncerty festiwalu 3-Majówka, który od lat towarzyszy Gitarowemu Rekordowi. Zarejestrowanym gitarzystom przysługują ulgowe bilety na festiwalowe koncerty, których rozkład znajduje się na stronie www.3-majowka.pl.