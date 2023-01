Pop-punk na Open'er Festival 2023. Kto dołączył do line-upu?

Czas na kolejne ogłoszenie Open'er Festival! Sprawdźcie, jaki artysta dołączył do line-upu imprezy, która odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca 2023.

Pop-punk na Open'er Festival 2023. Kto dołączył do line-up?

Organizatorzy ogłosili, że na Open'er Festival 2023 zagra Machine Gun Kelly. Artysta zaciera granice rocka, rapu, pop-punku oraz hip-hopu i umieścił dwa ostatnie albumy na szczycie sprzedaży w USA. Muzyk zagra 29 czerwca 2023, Orange Main Stage.

MGK otrzymał niedawno pierwszą w karierze nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album rockowy. "Mainstream Sellout" – zawierający single "Maybe" z Bring Me The Horizon i "Emo Girl" z Willow Smith – wspiął się na 1. miejsce listy Billboard 200, stając się jego drugim z rzędu liderem list przebojów po "Tickets to My Downfall" (2020).

Wcześniej organizatorzy Open'er Festival 2023 ogłosili wystepy Kendrick Lamar, Queens of the Stone Age, Lizzo, Arctic Monkeys, Nothing But Thieves oraz One Republic.

Open'er Festival 2023: Sprzedaż karnetów i biletów