Open'er Festival 2023 ogłosił kolejnego headlinera imprezy. Ile kosztują karnety?

Organizatorzy Open'er Festival 2023 ogłosili kolejnego headlinera, którego zobaczymy na przyszłorocznej edycji imprezy. W jakiej cenie kupicie karnety na festiwal w Gdyni?

Na Open'er Festival 2023 wystąpi Kendrick Lamar. Jeden z najważniejszych głosów pokolenia, zarówno w wymiarze muzycznym, jak i społecznym, a także zdobywca 13 statuetek Grammy, nagrody Pulitzera oraz niezliczonej liczby innych wyróżnień zagra w Gdyni 1 lipca 2023.

Pierwsze mixtape'y Kendrick Lamar wydawał jeszcze jako nastolatek, a debiutancki album "Section.80" ukazał się w 2011 roku. Wydana rok później płyta "Good Kid, M.A.A.D. City" okazała się przełomowa zarówno dla jego kariery, jak i dla całego gatunku.

W 2015 roku, na "To Pimp A Butterfly" jego przekaz nabrał jeszcze większej siły. Wykorzystał to perfekcyjnie. Wychodząc na scenę Grammy Awards 2016 w kajdanach wysyłał w świat niezwykle mocny komentarz na temat sytuacji mniejszości etnicznych w USA. Natomiast kawałek „Alright” stał się szczególnym komentarzem walki o równość społeczną w USA, trafiając na sam szczyt zestawienia najlepszych utworów ostatniej dekady przygotowanego przez Pitchfork. W 2017 roku fani doczekali się czwartego albumu "DAMN.", który (tak jak jego poprzednik) zadebiutował na szczycie Billboardu. Tym razem Kendrick Lamar również podjął się rozliczenia z Ameryką, religią czy samym sobą. Wydawnictwo zostało uhonorowane Nagrodą Pulitzera, jako pierwszy w historii album spoza kategorii jazzu oraz muzyki klasycznej, a Pitchfork nazwał je wprost „arcydziełem rapu”. Zarówno „To Pimp A Butterfly”, jak i „DAMN.” zyskały status najwyżej ocenianych albumów na świecie w latach 2015 i 2017 (Metacritic).

Tuż po ogłoszeniu Kendricka Lamara podano informację, że kolejnym headlinerem jest Lil Nas X.

Wcześniej organizatorzy Open'er Festival 2023 ogłosili koncerty Queens of the Stone Age, Lizzo, Arctic Monkeys, Nothing But Thieves oraz One Republic.

