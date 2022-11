Poznaliśmy kolejne gwiazdy Orange Warsaw Festival 2023. Ruszyła już sprzedaż biletów

Orange Warsaw Festival 2023 z kolejną gwiazdą

14. edycja Orange Warsaw Festival odbędzie się na warszawskim Służewcu w dniach 2 i 3 czerwca 2023 roku. Kilka dni po ogłoszeniu Sama Smitha pierwszym headlinerem imprezy, organizatorzy potwierdzili występ kolejnych gwiazd - mowa tutaj o zespole The 1975, który zagra drugiego dnia wydarzenia.

W ciągu ostatnich 13 lat, festiwal zmieniał swoją przestrzeń i formę, ale jednak jego celem nadal jest zagwarantowanie fanom muzyki wydarzenia kulturalnego na najwyższym światowym poziomie. Pierwsze dwie gwiazdy chyba to w stu procentach potwierdzają.

The 1975 jest zespołem, który przez 20 lat istnienia przeczesał niemal wszystkie obszary muzyczne. Flirtowali zarówno z radosnym popem, anarchistycznym punkiem, garażowym rockiem, elektro-funkiem czy country. Ich najnowszy album "Being Funny in a Foreign Language", tak jak wszystkie dotychczasowe płyty The 1975, trafił na sam szczyt sprzedaży w UK. Krążek był promowany m.in. singlem "Part Of The Band":

Orange Warsaw Festival 2023: po ile bilety?

Early Bird Tickets weszły do sprzedaży w poniedziałek 21 listopada o godzinie 10:00 (i będą dostępne do 30.11.2022 lub do wyczerpania puli). Są dostępne w wariantach: