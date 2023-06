W Kolorado doszło do gradobicia, ale chyba nikt się nie spodziewał, że w wyniku opadów gradu ludzie trafią do szpitala z połamanymi kośćmi. 21 czerwca w Red Rocks Park & Amphitheatre w stanie Kolorado miał odbyć się koncert Louisa Tomlinsona, ale z powodu złej pogody był przekładany, by w końcu go odwołać. Nagrania z gradobicia tego dnia wyglądają przerażająco.

Przerażające gradobicie podczas koncertu. Fani trafili do szpitala [WIDEO]

Nagłe opady gradu pokrzyżowały plany fanów Louisa Tomlinsona, byłego członka One Direction. Lodowe kule były olbrzymich rozmiarów i wiele osób zostało rannych w wyniku ogromnego gradobicia. Koncert artysty został początkowo przełożony na godzinę 20:00, organizatorzy doradzili fanom, by szukali schronienia. Po 30 minutach zaczęto przygotowywać się do koncertu, ale ostatecznie jeszcze kilka razy go odkładano aż do 22:25. Koncert został odwołany i wiele osób będzie bardzo źle wspominać ten dzień.

Niektórzy fani ukrywali się przed gradobiciem pod dachem obok amfiteatru, inni zakrywali głowy kurtkami, ale mimo tego, niektóre osoby zostały ranne i trafiły do szpitala ze złamaniami. Artysta był zszokowany tym, co wydarzyło się tego dnia w Kolorado i napisał na swoich social mediach:

Potem doszły do niego informacje o rannych, w związku z czym pojawił się kolejny wpis artysty:

Przesyłam całą moją miłość wszystkim tym, których zeszłej nocy dotknęła ekstremalna pogoda w Red Rocks. Mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie dotarli do domu i każdy ranny wraca do zdrowia.

Muzyk podziękował ratownikom oraz swojej ekipie koncertowej, która pomagała rannym fanom. Wyznał również, że obecnie trwają rozmowy dotyczące nowej daty koncertu, więc artysta poprosił, by na razie nie zwracać biletów. Miejmy nadzieję, że kolejny koncert przebiegnie spokojnie i fani będą mogli cieszyć się występem artysty bez żadnych ograniczeń.

