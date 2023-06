Punkowa gwiazda na Pol'and'Rock Festival 2023. Kto dołączył do line-upu?

Oto kolejna gwiazda, która dołączyła do line-upu Pol'and'Rock Festival. Muzyka, która łączy, wzrusza i inspiruje. Włochaty wystąpi na Małej Scenie 29. edycji Pol'and'Rock Festival. To nie jest zwykły koncert, to wydarzenie, którego żaden fan punka nie może przegapić!

Włochaty to zespół, który od lat gra z pasją, głosząc wartości równości i tolerancji dla wszystkich. Stworzony w drugiej połowie lat 80. w Szczecinie przez dwóch szkolnych przyjaciół - Fagasa i Jeża - zespół szybko zyskał uznanie publiczności. Ich debiutancki koncert miał miejsce 1 maja 1987 roku, prawie 36 lat temu, a teraz są gotowi, aby zapalić scenę na 29. Pol'and'Rock Festival.

Ich twórczość to przede wszystkim muzyka, która zwraca uwagę na to, co istotne: sprawy polityczne i społeczne. Mają na swoim koncie 10 studyjnych albumów, 2 płyty live, 2 single, a nawet książkę Dopisać swój wers... (2007). Aktualnie zespół promuje tegoroczne wydawnictwo "Miłość, Pokój, Zamieszki".

Pol'and'Festival 2023: Line-up imprezy

29. Najpiękniejszy Festiwal Świata odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Festiwal jest darmowy i niebiletowany. Na wydarzeniu zagrają także m.in.: Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, DRAIN, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Royal Republic, Saint City Orchestra, The Scratch, Get The Shot, LemON, Rise Of The Northstar, The Rumjacks, Lady Pank, LUIKU oraz Hoffmaestro. Obecność na ASP potwierdzili m.in. Kabaret Paranienormalni, Borys Szyc, Karol Wójcicki i Marek Dyjak.