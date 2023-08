Ralph Kamiński porównywany do Niemena. Ten występ podzielił fanów

Ralph Kamiński wystąpił podczas Top of the Top Sopot Festival 2023. Swoim muzycznym spektaklem podzielił fanów. Znaleźli się jednak i tacy, którzy porównywali go do Czesława Niemena.

Ralph Kamiński szturmem podbił polski rynek muzyczny. Fani pokochali jego głos i oryginalny wizerunek. To, co jednym się podoba, nie wszystkich zachwyca. Ostatni jego występ był na to świetnym dowodem.

Top of the Top Sopot Festival 2023 za nami. W sopockiej Operze Leśnej zebrało się mnóstwo gwiazd. Nie zabrakło Katarzyny Nosowskiej czy Ralpha Kamińskiego, który fanów podzielił utworem, jaki wykonał z repertuaru Ireny Santor. Na scenie pojawił się jak zwykle w ciekawej stylizacji, a przebój, jaki zaśpiewał to „Nie ma już dzikich plaż” Ireny Santor z roku 1985.

Ralph Kamiński jak Czesław Niemen

Każdy artysta występujący na scenie musi liczyć się z tym, że raczej mało prawdopodobne jest, aby występ każdemu się spodobał. Podobnie było w przypadku Kamińskiego. Na instagramowym profilu sopockiego festiwalu, pojawił się krótki filmik, na którym widać fragment występu artysty.

W komentarzach pod postem zawrzało. Niektórzy zachwyceni piosenkarzem chwalili występ, a inni drwili i twierdzili, że Ralph „zniszczył” utwór Santor i "takich piosenek jak Ireny Santor nie powinno się tak maltretować". Znalazły się też komentarze nawiązujące do talentu artysty: "Gdzie tu jest talent ? Czasem sie zastanawiam w jakim świecie my żyjemy !", "Ani nie potrafi tańczyć, a to manieryczne śpiewanie to kabaret".

Temu Panu już dziękujemy, rozumiem, że ma swój styl ale to jest karykatura pięknego utworu

Druga część komentujących stanęła za nim murem i pochwaliła występ. Padło stwierdzenie, że to "król polskiej sceny i nie ma drugiego takiego jak Ralph Kamiński". Nie zabrakło też porównania do … Czesława Niemena!

JAK TO JEST, ŻE W POLSCE NEGUJE SIĘ ORYGINALNOŚĆ? Dlaczego wyjątkowy wyraz artystyczny, wyjątkowa kreacja sceniczna i INNOŚĆ, która powoduje, że ktoś jest absolutnie oryginalny i niezapomniany oraz wyróżnia się wśród tłumu są krytykowane..? Za granicą to oczywisty atut a u nas bezczelność..? Że ktoś mial czelność wyjść poza ramy wąskich horyzontów i jednak braku otwartości i obycia PRZECIĘTNEGO Kowalskiego.. ? Nie rozumiano i krytykowano także CZESŁAWA NIEMENA! Poruszenie wywołał Michał Szpak! Cieszmy się, że na naszej polskiej scenie muzycznej i artystycznej dzieją się rzeczy wyjątkowe i po prostu pozwólmy każdemu i na scenie i na ulicach wyrażać siebie w sposób jaki ma na to ochotę jeśli czyni go to szczęśliwym i spełnionym… Polakom potrzebę więcej ŻYCZLIWOŚCI, LUZU, DYSTANSU I RADOŚCI ŻYCIA.. - brzmiał jeden z komentarzy.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!