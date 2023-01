Zespół Red Hot Chili Peppers zobaczymy już niebawem w Polsce. Koncert odbędzie się 21 czerwca 2023 w Warszawie na PGE Narodowym. Wcześniej ogłoszono, że gościem specjalnym jest Iggy Pop. Teraz poznaliśmy kolejnego artystę, który tego dnia pojawi się w Warszawie.

Red Hot Chili Peppers zagra koncert w Warszawie. Poznaliśmy kolejnego gościa specjalnego

Trasa koncertowa Red Hot Chili Peppers wspiera wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne "Unlimited Love" i "Return of the Dream Canteen". Obydwa krążki odnotowały #1 na liście Billboard Top Album Sales. Dzięki temu, że Red Hot Chili Peppers udało się umieścić 2 albumy na szczycie list sprzedaży w tym samym czasie, stają się pierwszym od 17 lat zespołem rockowym, któremu udało się to osiągnąć.

Piosenki z nowych krążków usłyszymy już w czerwcu 2023 w Warszawie. Organizatorzy wydarzenia poinformowali, że jako gość specjalny wystąpi nie tylko Iggy Pop, ale również amerykański zespół The Mars Volta.

Utworzony przez gitarzystę/kompozytora Omara Rodrígueza-Lópeza i wokalistę/tekściarza Cedrica Bixlera-Zavalę, zespół The Mars Volta powstał w 2001 roku z popiołów punk-rockowej formacji At The Drive-In z El Paso. Ich celem było "uhonorowanie korzeni i uczczenie zmarłych". The Mars Volta stworzyli muzykę, która połączyła latynoskie dźwięki, na których wychował się Rodríguez-López, z punkiem i muzyką undergroundową, którymi on i Bixler-Zavala interesowali się od lat, jak również futurystycznymi wizjami, w które się zagłębiali. Kolejne albumy były jedynymi w swoim rodzaju arcydziełami. Ich utwory o zapierającej dech w piersiach złożoności posiadały również potężną emocjonalną bezpośredniość. Po tym, jak grupa zamilkła, legion wielbicieli (w tym Kanye West) nie przestawał bić w bębny, aby powrócili.

Teraz - rok po tym, jak La Realidad De Los Sueños, luksusowy 18-płytowy box-set z ich muzycznym katalogiem, wyprzedał się w nakładzie 5000 sztuk w ciągu 24 godzin - duet powraca, tym razem w towarzystwie klawiszowca Marcela Rodrígueza-Lópeza, basistki Evy Gardner i perkusisty Willy'ego Rodrigueza Quiñonesa. Nowy album rozwiewa niektóre z wieloletnich stereotypów, że The Mars Volta nieustraszenie przeciwstawiają się wszelkim oczekiwaniom i kategoryzacjom.

Zamiast tego, „The Mars Volta” pulsuje subtelną błyskotliwością, karaibskimi rytmami podtrzymującymi wyrafinowane, burzliwe piosenki. To The Mars Volta w ich najbardziej dojrzałej, zwięzłej i skupionej formie. Wykorzystując gniew dla najlepszego efektu, The Mars Volta łączy undergroundowo-popowe melodie Rodrígueza-Lópeza z mrocznymi opowieściami sci-fi Bixlera-Zavali o okultyzmie i złych rządach. Skupiając pasję, poezję i moc w zasięgu ręki album „The Mars Volta” jest najbardziej ekscytującą i przystępną muzyką, jaką grupa kiedykolwiek nagrała.



Bilety na koncert Red Hot Chili Peppers dostępne w sprzedaży na LiveNation.pl i redhotchilipeppers.com.

Patronat nad warszawskim koncertem Red Hot Chili Peppers objęło Antyradio.