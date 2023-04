Roger Waters pokaże swój koncert na żywo w kinach na całym świecie. Kiedy odbędzie się impreza?

Roger Waters żegna się z fanami - a przynajmniej tak głoszą zapowiedzi jego nowej trasy koncertowej "This is Not A Drill". Z tej okazji muzyk postanowił pokazać swój występ w kinach.

Koncert Rogera Watersa na żywo w kinach

Roger Waters postanowił pokazać jeden ze swoich ostatnich koncertów na żywo w kinach - mowa o jego nadchodzącej imprezie w czeskiej Pradze, 25 maja 2023 roku.

Impreza odbywająca się w ramach trasy "This is Not A Drill" zaprezentuje nam występ Watersa w całości, a podczas koncertu nie zabraknie klasyków z repertuaru Pink Floyd, jak "Us & Them", "Comfortably Numb", czy Wish You Were Here". Muzyk planuje również zaprezentować nowy utwór "The Bar".

Na scenie towarzyszyć mu będą Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair oraz Seamus Blake.

Niestety - na razie nie wiemy, w których konkretnie kinach będziemy mogli zobaczyć występ Watersa. Wiemy natomiast, że bilety trafią do sprzedaży 25 kwietnia, więc wtedy poznamy wszystkie informacje dotyczące transmisji z praskiego koncertu legendarnego muzyka.

Jak pewnie pamiętacie, Watersa mieliśmy zobaczyć w ramach trasy pożegnalnej również i w naszym kraju, ale kontrowersyjne słowa i działania muzyka sprawiły, że słuchacze odwrócili się od byłego basisty Pink Floyd.

W końcu jego koncerty zostały odwołane. Kto wie, być może czeka nas również bojkot kin, które postanowią pokazać występ Watersa w Pradze.