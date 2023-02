Jeden z ciekawszych zespołów rockowych XXI wieku na dwóch koncertach w Polsce. Skillet już w kwietniu wystąpi w Warszawie i Gliwicach w towarzystwie Like A Storm oraz Eva Under Fire. Kiedy ruszy sprzedaż biletów?

Skillet zagra 2 koncerty w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Już pod koniec kwietnia autorzy takich przebojów jak “Monster”, “Hero” czy “Feel Invincible” dwukrotnie wystąpią w Polsce, a towarzyszyć im będą: Like A Storm, czyli nowozelandzki zespół hard rockowy, który w zeszłym roku wydał swój czwarty krążek “Okura” oraz łącząca ze sobą elementy rocka, metalu oraz popu formacja Eva Under Fire.

Skillet zagra 27 kwietnia 2023 na Torwarze w Warszawie oraz 28 kwietnia 2023 w Arenie Gliwice.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 10 lutego o godzinie 10:00 Punkty sprzedaży: www.winiarybookings.pl, Going, Biletomat.pl, Empik Bilety, Ebilet, Eventim, Ticketmaster

Patronat nad wydarzeniami objęło Antyradio.

W dyskografii grupy Skillet znajdziemy albumy pokryte złotem, pojedynczą oraz podwójną platyną, które do dzisiaj sprzedały się w łącznej ilości ponad 12 milionów kopii na całym świecie. Oprócz podboju wielu billboardowych notowań, twórczość Skillet została wykorzystywana przez m.in. WWE, Marvel, ESPN, MLB, NHL czy NFL. Na swoim jedenastym w dorobku krążku “Dominion” grupa przekonuje do swojego wyobrażenia buntu. “Nazywam to pozytywną rebelią” mówi basista i wokalista grupy, John Cooper i dodaje:

To bunt przeciw intymnym elementom takim jak strach czy niepokój. To bunt przeciwko zewnętrznym czynnikom, które próbują zmienić cię w kogoś, kim nie chcesz być. To celebracja wolności w naszym życiu i przypomnienie, że trzeba walczyć o rzeczy, w które wierzysz. Może to niepopularna w niektórych miejscach opinia, ale nie ma nic bardziej rock’n’rollowego.

17 lutego światło dziennie ujrzy “Dominion: Day of Destiny (Deluxe Edition)”, czyli rozwinięcie “Dominion” o 5 dodatkowych utworów, w tym m.in. “Finish Line” z gościnnym udziałem Adama Gontiera z grupy Saint Asonia.