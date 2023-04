Oto kolejni artyście, którzy dołączyli do line-upu OFF Festival. Patronat nad imprezą objęło Antyradio.

OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Organizatorzy ogłosili kolejne gwiazdy, które pojawią się na imprezie. Rap inaczej, psychodeliczne loty i gitarowy jazgot – kolejne ogłoszenie programowe OFF Festivalu łączy żywioły. Główne gwiazdy tego rozdania to żywe legendy: Spiritualized i Slowdive.

Spiritualized i Slowdive na OFF Festival 2023. Kto jeszcze dołączył do line-upu?

Na stronie www.off-festival.pl już dostępna jest pula karnetów 3-dniowych w cenie 429 zł oraz 3-dniowych z polem namiotowym – 549 zł. Dostępne są także bilety jednodniowe w cene 269 zł.

Spiritualized (sobota, 5 sierpnia, Scena Perlage)

Panie i panowie płyniemy przez kosmos… Tak brzmi tytuł piosenki i płyty Spiritualized, ale to zarazem ich twórcze credo i nazwa gatunku muzycznego, który wymyślili i którego nikt inny nie potrafi zagrać. Zespół dowodzony przez Jasona Pierce’a swój dziewiąty album, zatytułowany „Everything Was Beautiful”, wydał wiosną 2022 roku – i po długich, ciemnych miesiącach pandemii właśnie takiej wolności, takiego psychodelicznego potrzebowaliśmy.

Slowdive (sobota, 5 sierpnia, Scena Perlage)

Podobno wróciła moda na shoegaze… Slowdive też już u nas gościli, zagrali koncert w 2014 r., więc z radością czekamy na ich powrót. W międzyczasie brytyjski kwintet wydał świetną płytę, zatytułowaną po prostu „Slowdive” (2017), a w tym roku celebrować możemy 30 urodziny kultowego albumu „Souvlaki”. Wiemy też, że zaprezentują w Katowicach zupełnie nowe utwory. Znowu damy się zahipnotyzować piosenkom balansującym na granicy marzenia sennego i hałasu.

Do line-upu OFF Festival dołączyli również:

Jockstrap (sobota, 5 sierpnia)

Confidence Man (niedziela, 6 sierpnia, Scena Perlage)

Homixide Gang (piątek, 4 sierpnia)

Kokoroko (piątek, 4 sierpnia, Scena Perlage)

Trupa Trupa gra „Headache” (niedziela, 6 sierpnia)

Nnamdi (sobota, 5 sierpnia)

Nation Of Language (sobota, 5 sierpnia)

VLURE (niedziela, 6 sierpnia)

Butch Kassidy (piątek, 4 sierpnia)

Belmondawg / Expo 2000 (sobota, 5 sierpnia, Scena Perlage)

mop (niedziela, 6 sierpnia)

Special Interest (piątek, 4 sierpnia, Scena Perlage)

