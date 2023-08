Taylor Swift w cieniu Metalliki. Zespół właśnie pobił rekord piosenkarki!

Taylor Swift jest obecnie na fali popularności i nie ma zamiaru z niej schodzić. Bilety na jej koncerty wyprzedają się w ekspresowym tempie, a sale koncertowe po brzegi wypełnione są fanami. Taylor Swift fanów ma w każdym zakątku świata i też zachwyciła niejednego słuchacza cięższego brzmienia.

Mimo wielkiej popularności Taylor musi mieć się na baczności, bo właśnie spadła z pierwszego miejsca, a jej dotychczasowy rekord zgromadzenie największej widowni na stadionie SoFi w Los Angeles właśnie został pobity!

Metallica pobiła rekord Taylor Swift

Taylor Swift zdobywa liczne tytuły i zgarnia mnóstwo muzycznych nagród. Niedawno pobiła rekord i zapełniła stadion, który może pomieścić dokładnie 70 240 osób. Pierwsze miejsce musi jednak oddać Metallice.

Legendarnemu zespołowi udało się zgromadzić około 78 tysięcy osób! Wszystko dzięki Snake Pit. Koncerty odbyły się 25 i 27 sierpnia, a na każdym z nich pojawiła się pokaźna liczba 78 tysięcy osób!

Taylor natomiast na tym samym stadionie koncertowała przez 6 dni. Udało jej się sprzedać ok. 420 tysięcy biletów, co daje ok. 70 tysięcy osób w ciągu jednego dnia.

Oficjalna informacja o pobiciu rekordu pojawiła się w serwisie X (dawniej Twiiter).

@Metalicca jest obecnie posiadaczem najwyższej frekwencji na pojedynczym koncercie na #SoFiStadium. Dziękujemy za dwa niesamowite, wyprzedane wieczory! ⚡️ #M72LA - czytamy na profilu SoFi Stadium.

