Trasa The Rolling Stones ma bardzo nietypowego sponsora. Kolejny raz pokazali dystans

W przyszłym roku odbędzie się trasa koncertowa legendarnego zespołu The Rolling Stones. Podano już pierwszą część dat i miast, do których zawitają muzycy. Zdradzono też, kto będzie sponsorem wydarzenia.

Zespół The Rolling Stones po blisko 20 latach zdecydował się na wydanie płyty. Był to strzał w dziesiątkę. Płyta "Hackney Diamonds" spotkała się z pozytywnym odbiorem, a muzycy przygotowują się do ruszenia w wyczekiwaną przez fanów trasę koncertową. Pojawiły się pierwsze daty i miejsca, w których zagra słynna grupa. Wiadomo też, kto będzie sponsorem wydarzenia.

Trasę The rolling Stones będzie sponsorować ciekawe stowarzyszenie

Patrząc na wielu muzyków, śmiało można powiedzieć, że muzyka odmładza. Świetnym na to przykładem są Mick Jagger i Keith Richards, którzy w przyszłym roku skończą 81 lat. To samo można powiedzieć o Ronnie Wood – ten z kolei w 2024 roku świętować będzie 77 urodziny. Mimo iż pojawiają się pod ich adresem żarty związane z wiekiem, to oni ani myślą rezygnować z tego, co kochają. I słusznie, bo fani z niecierpliwością czekają na koncerty. Muzycy kolejny raz pokazali, że do swojego wieku mają dystans. W sieci pojawiła się informacja, że sponsorem przyszłorocznej trasy koncertowej będzie… AARP, czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Emerytów! Organizacja powstała w 1958 roku i zrzesza ponad 38 mln osób. Zajmuje się problemami, które dotyczą osób po 50 roku życia. Głównie chodzi o rzeczy związane z usługami medycznymi oraz ubezpieczeniem. Dla członków AARP przygotowano specjalną niespodziankę. Będą mogli kupić bilety na koncerty w przedsprzedaży.

Trasa koncertowa The Rolling Stones. Kiedy się rozpocznie?

Wiadomo już, że trasa koncertowa The Rolling Stones wystartuje 28 kwietnia 2024 roku w Houston i potrwa do 17 lipca. Zaplanowano, że zagrają:

April 28 – HOUSTON, TX

May 02 – NOLA JAZZ FEST, LA

May 07 – GLENDALE, AZ

May 11 – LAS VEGAS, NV

May 15 – SEATTLE, WA

May 23 – EAST RUTHERFORD, NJ

May 30 – FOXBORO, MA

June 03 – ORLANDO, FL

June 07 – ATLANTA, GA

June 11 – PHILADELPHIA, PA

June 15 – CLEVELAND, OH

June 20 – DENVER, CO

June 27 – CHICAGO, IL

July 05 – VANCOUVER, BC

July 10 – LOS ANGELES, CA

July 17 – SANTA CLARA, CA

Prawdopodobnie trasa zostanie przedłużona jeszcze na rok 2025. Krążą plotki, że legendarny zespół ma zagrać również w Europie. Czekamy zatem z niecierpliwością na dalsze informacje.

