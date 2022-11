Volbeat zagra koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Duński Volbeat wyruszyli w europejską część trasy Servant Of The Road World Tour. To niezwykle intensywne i zróżnicowane artystycznie tournée będą dzielić z gośćmi specjalnymi Skindred oraz supportującymi Bad Wolves. Kiedy Volbeat zagra w Polsce?

Volbeart zagra koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół Volbeat zagra z wyjątkowymi gośćmi już 4 grudnia 2022 w Warszawie w EXPO XXI. Bilety są dostępne na stronie livenation.pl.

Fot. materiały prasowe

Volbeat komentuje:

Wreszcie, po tak długim czasie nieobecności cieszymy się, że możemy zaoferować naszym przyjaciołom trasę koncertową Volbeat w kontynentalnej Europie i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Was wszystkich! Mamy ogromne szczęście, że możemy zabrać ze sobą Skindred, Napalm Death i Bad Wolves i podzielić się tym doświadczeniem z trzema niesamowitymi zespołami, które mamy szczęście nazwać przyjaciółmi.

Volbeat ma za sobą dwie dekady kariery, w której dzielą sceny z legendami gatunku, takimi jak Black Sabbath, Metallica, Motorhead, Slipknot, Megadeth, Anthrax i nie tylko. W ciągu swojej kariery zgromadzili prawie trzy miliardy streamów, zdobyli nominację do nagrody Grammy Best Metal Performance za „Room 24 (feat. King Diamond)” od uznanego (i sprzedającego się w złocie) Outlaw Gentlemen & Shady Ladies z 2014 roku. Ponadto zdobyli wiele Nagród Muzycznych w ich rodzimej Danii.

Najnowszy album "Servant Of The Mind", napisany i nagrany podczas przestoju i kwarantanny wymuszonych pandemią COVID-19, prezentuje charakterystyczny, wciągający dźwięk Volbeat, który łączy ognisty rytm i talent do opowiadania historii wokalisty Poulsena.