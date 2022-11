Progresja świętuje swoje 19. urodziny! Znamy szczegóły koncertu z tej okazji

19. urodziny Progresji. Znamy szczegóły imprezy

Po zeszłorocznych, hucznych obchodach 18. urodzin klubu, w tym roku klub również postanowił zrobić głośną imprezę. Tym razem "skromną rocznicę" Progresja świętować będzie przy okazji koncertu ich wieloletnich przyjaciół z Tides From Nebula.

Impreza odbędzie się 26 listopada 2022 roku i będzie okazję, żeby nie tylko posłuchać wspaniałej muzyki, ale również odśpiewać wspólne "100 lat" i wznieść toast za kolejne owocne lata działalności Klubu Progresja.

Tides From Nebula otrzepali się z pandemicznego kurzu, zakasali rękawy do twórczej pracy i już tej jesieni zaprezentują nam dwa nowe single i ruszą w trasę koncertową po całej Polsce! Odświeżony set, nowa energia i wielka determinacja, by każdy występ był niezapomniany.

Już 26 listopada będziecie mieli okazję zobaczyć zespół na żywo w warszawskim klubie Progresja. W roli supportu zagrają: YANTRA oraz WISHLAKE.

Bilety są już oczywiście dostępne w sprzedaży.