Welshly Arms na dwóch koncertach w Polsce! Bilety są jeszcze dostępne

Welshly Arms na dwóch koncertach w Polsce!

Pochodzący z Cleveland w stanie Ohio Welshly Arms to zespół blues-rockowy z wpływami vintage soulu, popu i klasycznego rocka. Zespół powstał w 2013 roku i tworzą go: Jimmy Weaver - gitara basowa, Mikey Gould - perkusja, Brett Lindemann - klawisze oraz Sam Getz - gitara i wokal

Ich debiutancka EP-ka z 2013 roku "Welcome" pokazała zespół silne przywiązanie do rodzinnego dziedzictwa rock & rolla, od James Gang i Black Keys do O'Jays. EPka z coverami wydana w następnym roku ukazała Welshly Arms podejmujących klasyki Deep Purple, The Chambers Brothers i Golden Earring. 2015 rok przyniósł pierwszy pełny album zespołu "No Place Is Home" wydany przez Position Music.

Panowie rozkochali w sobie publiczność z całego świata za sprawą wielkiego hitu "Legendary", który został streamowany ponad 250 mln razy. W 2017 roku, pięciu muzyków ze środkowego zachodu zostało wystrzelonych z grania w lokalnych klubach muzycznych w Cleveland na największe na świecie sceny festiwali rockowych, takie jak Lollapalooza, The Reading & Leeds Festival i więcej w mniej niż rok czasu.

Muzyka Welshly Arms wielokrotnie pojawiała się w filmach i serialach, w tym "Underground 6", "Empire", cykl gier FIFA, czy nawet w trailerze filmu Quentina Tarantino.

Grupa zagra w Polsce dwa koncerty:

21.04 - Kraków – Klub Kwadrat

22.04 – Warszawa – Klub Proxima

W ramach supportu pojawi się natomiast grupa TORS.

Bilety są nadal w sprzedaży na LIVENATION.PL. Patronem radiowym imprez jest Antyradio.