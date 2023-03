Zagraniczne gwiazdy na Pol'and'Rock Festival 2023. Kto dołączył do line-upu?

29. Najpiękniejszy Festiwal Świata odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 r., już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Sprawdźcie, jakie gwiazdy dołączyły do line-upu Pol'and'Rock Festival 2023.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kolejne zagraniczne gwiazdy dołączają do line-upu

Zapowiada się mocne uderzenie - Bullet for My Valentine zagości na Dużej Scenie 29. Pol'and'Rock Festival. Natomiast do składu Małej Sceny dołącza dubliński zespół The Scratch.

Fot. materiały prasowe

Bullet for My Valentine jest pełen krzykliwych solówek i mocarnych riffów, które zachwycą zarówno starych, jak i nowych fanów. Czerpią garściami z twórczości metalowych zespołów lat 80., mieszając te inspiracje z punkowymi nutami, by uwolnić ciężkie, mroczne rockowe brzmienie wpisane w melodyjne utwory. W 2021 muzycy z Bridgend wypuścili swój 7. album zatytułowany ''Bullet for My Valentine", który skierował zespół na nowe tory muzycznej podróży. To ich najbardziej odważny projekt do tej pory, w którym, jak przyznaje sam Tuck, lider zespołu - proporcje agresywnego i czystego wokalu zostały zaburzone, co sprawia, że kawałki zyskały na intensywności i drapieżności.

The Scratch to czteroosobowy zespół z Perrystown w Dublinie, który swój styl uformował, łącząc ze sobą porywające dźwięki irlandzkiego folku i intensywność metalu. Sukces pierwszego dużego koncertu na Rory Fest w 2017 roku otworzył zespołowi drogę do festiwali i dużych koncertów na terenie całej Wielkiej Brytanii i Europy.W 2019 roku ukazała się EP-ka ''The Whole Buzz", a także single "Cúnla" i ''Flaker'', na których słychać wyraźny rozwój stylu i brzmienia. Wydanie "The Whole Buzz'' jeszcze bardziej ugruntowało pozycję The Scratch jako jednego z najlepszych folk-metalowych połączeń w Irlandii i jednego z najciekawszych akustycznych projektów z wysokoenergetycznymi gitarowymi riffami i brudnymi melodiami.

W trakcie pandemii Covid-19, zespół wydał swój debiutancki album "Couldn't Give A Rats", aby dać swoim fanom pozytywne emocje w trudnym czasie. Album spotkał się z uznaniem krytyków i został zaliczony do pierwszej dziesiątki albumów w Irlandii.

Pol'and'Rock Festival 2023: Line-up imprezy

Poza Bullet for my Valentine i The Scratch na festiwalu zagrają też Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, DRAIN, While She Sleeps, Saint City Orchestra oraz Zalewski.