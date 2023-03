Kiedyś to były czasy... zresztą dzisiaj John Frusciante też wymiata na gitarze :)

John Frusciante po prostu został stworzony do tego, żeby szaleć na gitarze. W sieci możemy znaleźć stare nagrania, w których 17-letni gitarzysta wymiata na scenie razem ze swoim zespołem IKE. Było to rok przed tym, jak dołączył do Red Hot Chili Peppers. Zobaczcie, jak swoją muzyczną karierę rozpoczął jeden z najciekawszych gitarzystów wszech czasów.

John Frusciante dołączył do Red Hot Chilli Peppers w 1988 roku po śmierci Hillela Slovaka, ale oczywiście to nie był jego pierwszy zespół, w którym się udzielał. Gitarzysta jeszcze w wieku 9 lat zanurzył się w punkowy świat w Los Angeles, zaś jako nastolatek udzielał się w kapeli IKE. W sieci możemy obejrzeć nagranie z koncertu tego zespołu, na którym widać 17-letniego Johna wymiatającego na gitarze. Patrząc na to wideo można nabawić się kompleksów.

Red Hot Chili Peppers wystąpi w Polsce w 2023

Kunszt Frusciante będziemy mogli już niebawem podziwiać podczas koncertu kapeli w Polsce. Red Hot Chili Peppers wystąpi 21 czerwca 2023 na PGE Narodowym. Gościem specjalnym jest Iggy Pop i bilety na to wydarzenie możecie kupić na LiveNation.pl

Red Hot Chili Peppers udało się umieścić 2 albumy na szczycie list sprzedaży w tym samym czasie dzięki czemu stali się pierwszym od 17 lat zespołem rockowym, któremu udało się to osiągnąć. "Return of the Dream Canteen" zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Top Album Sales Chart (podobnie jak jego poprzednik "Unlimited Love" w kwietniu) i osiągnął #1 w wielu krajach na całym świecie.