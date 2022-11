Nie żyje wokalista i współzałożyciel grupy Nazareth. Legendarny muzyk miał 76 lat

W wieku 76 lat zmarł Dan McCafferty, wokalista i współzałożyciel legendarnej szkockiej grupy Nazareth. Jaki był powód śmierci współtwórcy "Hair of the Dog" i "Love Hurts"?

Nie żyje Dan McCafferty, wokalista grupy Nazareth

Jak podaje Deadline, 8 listopada 2022 roku zmarł wokalista i współzałożyciel grupy Nazareth, Dan McCafferty. O śmierci wokalisty poinformowali sami członkowie zespołu. Muzykiem, który zamieścił informację w sieci był basista Nazareth - Pete Agnew.

Oświadczenie w sprawie znajdziecie poniżej:

To najsmutniejsza informacja, jaką kiedykolwiek musiałem przekazać. Maryann i rodzina stracili cudownego kochającego męża i ojca, ja straciłam najlepszego przyjaciela, a świat stracił jednego z najwspanialszych piosenkarzy, jacy kiedykolwiek żyli. Na razie jestem zbyt smutny, by powiedzieć coś więcej.

Dan McCafferty urodził się 14 października 1946 roku w Dunfermline w Szkocji. W 1968 roku został jednym ze współzałożycieli Nazareth. Zespół całkiem szybko zaczął odnosić sukcesy - początkowo w Wielkiej Brytanii i zachodniej Europie za sprawą albumów "Razamanaz" i "Loud ’n’ Proud", a w 1975 roku międzynarodowy rozgłos przyniósł im krążek "Hair of the Dog".

McCafferty śpiewał na wszystkich albumach grupy do roku 2014, kiedy zastąpił go Linton Osborne. Koncertował z zespołem przez 45 lat. Na przestrzeni swojej długiej kariery, wokalista wydał też trzy solowe płyty - "Dan McCafferty" (1975), "Into the Ring" (1987) oraz "Last Testament" (2019).

Dan McCafferty odszedł z grupy Nazareth w 2013 roku. Powodem były problemy zdrowotne - muzyk wyznał wówczas, że cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, która z biegiem lat się pogorszyła. Kolejnym problemem zdrowotnym było pęknięcie wrzodu żołądka, do którego doszło podczas innego występu. Przyczyna śmierci wokalisty nie jest jednak znana.