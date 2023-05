Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Kolejny raz sztuczna inteligencja wprawia nas w zakłopotanie. Potrafi już prawie czytać w naszych myślach, jak również tworzy utwory, które całkiem dobrze brzmią. Czy w przyszłości wyprze człowieka i nie będziemy już w ogóle potrzebni? Tak może się stać, jednak nie ma co się zamartwiać na zapas. Na razie AI jest swego rodzaju ciekawostką i w ramach takich ''zabaw'' powstał cover The Beatles w wykonaniu Freddiego -dzięki AI możemy się przekonać, jak mógłby prezentować się taki cover i cóż... brzmi to bardzo przekonująco.

AI stworzyło cover The Beatles w wykonaniu Freddiego Mercury'ego. Brzmi bardzo realistycznie

Freddie Mercury jest uważany za jeden z najlepszych, rockowych głosów w historii. Idealnie odnajdywał się zarówno w drapieżnych utworach, jak również balladach i na swoim koncie ma nawet współpracę z operową śpiewaczką - krótko mówiąc, wszystkie utwory zamieniał w złoto. Freddie kochał The Beatles, szczególnie Johnna Lennona i na pewno "Yesterday'' w jego interpretacji brzmiałoby pięknie.

YouTuber Hassiel Casañas postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję, by stworzyć cover "Yesterday" w wykonaniu wokalisty Queen. Kawałek brzmi bardzo realistycznie i trochę przerażająco, bo mamy świadomość, że to przecież tylko AI.

Oglądaj

Ostatnio powstaje coraz więcej tego typu wytworów AI - covery, nowe piosenki w stylu znanych kapel, teledyski z nieżyjącymi muzykami. Z jednej strony jest to fascynujące zjawisko. Z drugiej strony nadal nie wiadomo jak na to wszystko zareagować.

Tymczasem Queen ostatnio miał powód do świętowania, bowiem utwór ''Bohemian Rhapsody" pobił kolejny rekord. Kompozycja przekroczyła dwa miliardy odtworzeń w Spotify. Inni artyści rockowi, którym udało się zgromadzić przynajmniej miliard odsłuchów za pojedyncze utwory w Spotify, to Nirvana („Smells Like Teen Spirit”), Journey („Don’t Stop Believin’”), Guns N’ Roses („Sweet Child O’ Mine”) oraz Linkin Park („In the End”, „Numb”).