Alice Cooper: Ludzie transpłciowi „to tylko moda”. Powielił wiele mitów

Niedawno pisaliśmy o tym, że ikona muzyki i członek Rock and Roll Hall of Fame, Alice Cooper zapowiada nowy album. Teraz świat obiegają wieści o jego wypowiedziach na temat transgenderyzmu, które są publikowane w licznych serwisach zagranicznych.

W niedawnym wywiadzie dla Stereogum, Alice Cooper został poproszony o podzielenie się swoją opinią na temat tożsamości płciowej. Tłem dla rozmowy była jeszcze wypowiedź Paula Stanleya z grupy Kiss, który powiedział, że jego zdaniem operacje zmiany płci dla dzieci, to smutna i niebezpieczna fanaberia.

Alice Cooper podzielił się swoimi przemyśleniami

W związku z zaproponowaniem takiego tematu do rozmowy, Alice Cooper stwierdził, że wykazuje zrozumienie tego, iż są przypadki osób transpłciowych, lecz osobiście ma w sobie obawę, że w tej chwili stało się to również chwilową modą. Cooper wyjaśnił, że niepokoi go sytuacja, w której sześcioletnie dziecko słyszy od dorosłych: „Tak, jesteś chłopcem, ale mógłbyś być dziewczynką, gdybyś chciał”.

Alice Cooper zaznaczył, że w jego odczuciu sześcioletnie dziecko nie ma pojęcia o takich rzeczach i myśli tylko o zabawie, a poruszanie z nim tego typu kwestii jest dla niego dezorientujące.

Pozwólcie ludziom stać się świadomym seksualnie, zrozumieć kim są, zanim będą musieli analizować czy naprawdę są chłopcami czy dziewczynkami. Alice Cooper

Cooper dodał, że jego zdaniem jest istotna różnica między np. byciem chłopcem, a byciem dziewczynką, która czuje się chłopcem. Nie chce tego nikomu zabraniać i uważa, że jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę, to może się zająć takimi kwestiami, ale niech robi to na późniejszym etapie swojego życia.

Alice Cooper wspomniał również o tym, że wyobraża sobie różnego rodzaju problemy, które mogą wynikać z przekonania, iż dosłownie każdy może się czuć kim tylko chce. Za przykład podał sytuację, w której facet wchodzi do damskiej łazienki i usprawiedliwia to tym, że akurat w tej chwili poczuł się kobietą. Zaznaczył, że to nie muszą być jego prawdziwe odczucia, ale będzie tak po prostu mówił. Dodał również, że kiedyś ktoś zostanie zgwałcony, ale napastnik wyjaśni, że poczuł się kobietą, a potem poczuł się mężczyzną. Cooper zaczął pytać, gdzie jest granica tego typu podejścia.

Jego wypowiedzi mogą uchodzić za kontrowersyjne, w związku z czym zaczęły być cytowane w wielu zagranicznych serwisach o muzyce. Uznano m.in., że Cooper powielił różne mity w temacie, ponieważ obecnie częściej pozwala się swoim dzieciom poszukiwać tożsamości, co nie sprowadza się do jej „narzucania”. Z kolei przed gwałtem nie powstrzymują drzwi toalety, lecz prawo.

