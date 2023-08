Weselny koszyczek ratunkowy dla faceta. Żart czy fatalny pomysł?

Temat koszyczków ratunkowych na weselach jest w miarę dobrym żartem, ale warto choć na chwilę spojrzeć na to z trochę innej perspektywy.

Oczywiście, że to jest zabawne i wiele osób natychmiast wykaże zrozumienie tematu. Niemal wszyscy mają w głowie stereotyp na temat „żony, która wszystkiego zabrania”. No wiecie, idziecie na wesele, a ta znowu nie chce, żebyście pili!

Przynajmniej państwo młodzi o was pomyśleli, dlatego w toalecie można znaleźć tzw. koszyczek ratunkowy. Co w nim znajdziecie? Alkohol, którego przecież nie możecie się napić przy swojej kobiecie. Co natomiast, gdy choć na chwilę przeanalizujemy temat na poważnie?

Niektórzy są zniesmaczeni koszyczkiem ratunkowym

Bloger PigOut zabrał się za krytykę tych koszyczków. Na Facebooku pojawił się jego wpis, w którym zwraca uwagę na fakt, iż jeśli zupełnie na poważnie musisz „chować się w kiblu”, żeby wypić trochę alkoholu, to może jest tu realny problem?

No bo umówmy się, że jeśli jesteś na weselu, na którym alko jest normalnie dostępne, a mimo to musisz z tajniaka dobić się małpką w kiblu, to masz problem. Natomiast, jeśli z różnych powodów masz bana na alko, a mimo to walisz małpki w kiblu, to masz jeszcze większy problem. PigOut

Z jednej strony żart, który u większości ludzi wywoła uśmiech na twarzy, a z drugiej… prawdziwy, zupełnie poważny problem pewnych osób, o którym w ogóle nie chcemy myśleć? Alkoholik, który rzucił picie, ale będzie miał chwilę słabości przy koszyczku ratunkowym, bo nikt nie patrzy. Czy to dobry przykład negatywnego scenariusza? A może nieletni, którzy chętnie sięgną do koszyczka?

O temacie jak najbardziej można dyskutować i każdy będzie miał swoje zdanie. My natomiast zachęcamy do oddania głosu w naszej ankiecie.

