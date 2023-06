Jak uprawiać headbanging, by nie nabawić się kontuzji? Warto przeczytać, co na ten temat mają do powiedzenia naukowcy.

Starość nie radość, młodość nie wieczność moi drodzy. Dlatego na pewno przydadzą Wam się rady od naukowców, którzy doradzają, jak łupać głową do metalowych piosenek, by nie nabawić się kontuzji. Naukowcy mają naprawdę ciekawą robotę, prawda?

Boli Cię szyja od headbangingu? Naukowcy doradzają, jak trzeba machać głową

Na pewno niejednokrotnie budziliście się na drugi dzień po koncercie z bólem w karku. Trudno się opanować na występach ulubionych kapel i headbanging to nierozerwalny element każdego metalowego koncertu. O swoje zdrowie jednak też trzeba zadbać, dlatego dwóch wykładowców Uniwersytetu Południowej Walii przyjrzało się metalowcom i wyliczyło, do jakich piosenek lepiej łupać głową i pod jakim kątem.

Jak podaje portal eskarock.pl, naukowcy przyjrzeli się różnym rodzajom ruchów, które wykonujemy na koncertach i określili kontuzje, do których dochodzi. Badacze skontaktowali się z 10 muzykami, z którymi określili tempo utworów, które najbardziej się nadaje do headbangingu. Okazuje się, że ryzyko kontuzji pojawia się, gdy machamy głową do utworach z tempem 130 uderzeń na minutę wzwyż, zaś zazwyczaj metalowcy najlepiej się bawią przy tempie 146 bpm. Jak zatem zadbać o zdrowie, a jednocześnie dobrze się bawić? Naukowcy doradzają, by machać głową co drugie uderzenie. Bezpiecznym kątem odchylenia szyi jest 75 stopni.

Co jeszcze można zrobić? Zamiast łupać głową do "Highway to Hell" AC/DC wybierzmy ich wolniejszy numer "Moon River". Naukowcy doradzają też usztywnienie szyi przy pomocy kołnierza, ale raczej nie jest to najlepsze rozwiązanie. Warto jednak następnym razem pomyśleć, czy nie przesadzamy z headbangingiem na koncercie, żeby nie skończyć jak Tom Araya, który miał problemy z kręgosłupem i po operacji nie może już agresywnie machać głową.

