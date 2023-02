Gitarzysta grupy Queen, Brian May, kolejny raz odniósł się do kwestii nagrania nowego materiału z Adamem Lambertem. Muzyk doskonale wie, że wielbiciele najchętniej chcieliby usłyszeć materiał z wokalem Freddiego Mercury'ego, którego nikt nie jest w stanie zastąpić.

Brian May żartuje z fanów: "Nawet, gdyby na płycie pojawił się sam Jezus, i tak chcieliby Freddiego"

W wywiadzie z Total Guitar Brian May wyznał, że muzycy próbowali tworzyć nowe piosenki, ale po prostu nic z tego nie wyszło:

Byliśmy w studiu, w połowie jednej z tras koncertowych pracowaliśmy nad kilkoma pomysłami. Ale nigdy nie dotarliśmy do punkty, w którym czulibyśmy, że to właśnie to, więc jak na razie tego nie kontynuowaliśmy.

Gitarzysta Queen zdaje sobie sprawę również z pewnej bariery ze strony fanów:

Myślę, że jeśli ludzie myślą o płycie Queen, to nadal chcą, żeby pojawił się na niej wokal Freddiego. Nawet gdyby to był sam Jezus Chrystus, to nadal chcieliby Freddiego i nie winię ich za to.

No cóż, możemy tylko przytaknąć...

Jesienią 2022 roku Queen podzielił się utworem ''Face It Alone'' z wokalem Freddiego Mercury’ego. Numer został zarejestrowany podczas sesji w 1988 roku do albumu "The Miracle". W trakcie pobytu w studiu powstało około 30 utworów, z których wiele nie zostało wydanych. Wśród nich znalazło się właśnie "Face It Alone". Piosenkę odkryli pracownicy teamu Queen, którzy przygotowywali reedycję "The Miracle".