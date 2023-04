Znana z popowo-tanecznych przebojów bryska przechodzi na ''ciemną stronę'' i ogłosiła właśnie wyprawę w klimaty dotąd nieznane jej fanom – ostrego, gitarowego rocka! Posłuchajcie pierwszego fragmentu piosenki w rockowej odsłonie.

bryska idzie w rocka. Posłuchaj singla ''To był fajny rock'' [WIDEO]

Co zaczęło się od niewinnej przeróbki singla ''to był fajny rok'' i zaowocowało zmianą niewielką w tytule, a ogromną brzmieniowo - pociągnęło za sobą dalsze ruchy. Bryska przerobiła wszystkie utwory z ostatniej płyty [moja ciemność]² na rockową modłę i zapowiedziała wydanie [mojej ciemności]³

Reedycja mocno namiesza na rockowej scenie, a wszyscy którzy słyszeli już rockową ''Sambę'', ''kraksę'' czy ''lato (pocałuj mnie)'' nie mogą wyjść z wrażenia, jak to się mogło udać! Na potwierdzenie tych słów patronatem medialnym album [mojej ciemności]³ objęła rockowa stacja – Antyradio!

Ukrywająca swoje prawdziwe oblicze wokalistka bryska zadebiutowała w połowie roku 2021. 22-Latka w swoich tekstach bawi spostrzeżeniami na temat rzeczywistości, nie szczędzi gorzkich słów swoim ex w balladach, w dynamicznych utworach porusza tematy, jakich na próżno szukać we współczesnym popie. Wszystko w takt chwytliwych melodii.

Od kwietnia 2021 roku, kiedy zadebiutowała singlem ''naiwna'', przyzwyczaiła fanów do regularnego wydawania nowej muzyki – czy to jako oficjalne single, t.zw. piosenki ‘pomiędzy’ czy remixy. Jej największe hity to ''lato (pocałuj mnie) (MANDEE Remix)'' (aktualnie status Złotej Płyty) i ''odbicie (Mark Neve Remix)'' (Platynowa Płyta) – obie dotarły do 1 i 2. miejsca krajowego Airplaya (listy najczęściej odtwarzanych piosenek w radiach), a ''odbicie'' było najczęściej wyszukiwaną piosenką w aplikacji Shazam przez 12 tygodni. Bryska też otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

Równo rok od debiutu, 22 kwietnia 2022 r. ukazała się jej debiutancka płyta ''moja ciemność'' poprzedzona winylową EP-ką ''jestem bryska''. Wśród 15 nowych utworów znalazł się też kolejny wielki hit bryskiej ''mam kogoś lepszego" w remixie Skytecha. Jesienią na rynek trafiła reedycja tej płyty – [moja ciemność]² - i od razu pokryła się Platyną. To z niej pochodzi przebój lata i najczęściej odtwarzana w wakacje piosenka w polskich radiach ''Samba'' z duetem YouNotUs.