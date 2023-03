Karen Elson skrytykowała dziennikarza, który obraził styl gry Meg White w The White Stripes.

Mamy kolejną dramę, która jest totalnie nikomu niepotrzebna, ale tak to już jest w internecie, gdy niektórzy muszą pojechać po innych, żeby poczuć się lepiej. Zacznijmy od początku - dziennikarz muzyczny skrytykował grę na perkusji Meg White z The White Stripes i w sieci zawrzało - wielu internautów zaczęło bronić perkusistki. Swoje trzy grosze wtrąciła również była żona Jacka White'a, Karen Elson, która broni Meg White.

Była żona Jacka White'a broni jego byłą żonę: "The White Stripes byłby bez niej niczym"

Trudno sobie wyobrazić The White Stripes bez charakterystycznej i prostej gry na perkusji Meg White. Jednak dziennikarz Lachlan Markay postanowił skrytykować perkusistkę pod artykułem o 20-leciu "Seven Nation Army" i określił jej styl gry jako "obrzydliwy". Łatwo się domyślić, że fani The White Stripes od razu zareagowali argumentując, że prosty styl gry na perkusji brzmi wręcz "punkowo" i jest charakterystycznym elementem muzyki zespołu.

Do dyskusji włączyła się również Karen Elson, wokalistka i modelka, która była żoną Jacka White'a w latach 2005-2013. Co ciekawe, Elson postanowiła bronić Meg White, która przecież też jest byłą żoną White'a (byli razem w latach 1996-2000). Elson zatem napisała:

Meg White jest nie tylko fantastyczną perkusistką, Jack powiedział również, że White Stripes byłby niczym bez niej. Do dziennikarza, który ją skrytykował, trzymaj imię byłej żony mojego byłego męża z dala od swoich pie*dolonych ust.

Możemy tylko bić brawa dla Elson, bo ma świętą rację, a hejterzy będą i tak hejtować...

The White Stripes wyda winyle z okazji 20-lecia "Elephant"

The White Stripes świętuje 20-tą rocznicę premiery albumu „Elephant” i już 31 marca w digitalu ukaże się rozszerzona edycja albumu, na której znajdzie się łącznie 27-utworów. Z kolei 21 kwietnia na rynku pojawi się limitowany, podwójny winyl w kolorze przydymionym czerwonym i czarnym.

Edycja deluxe, która dostępna będzie w serwisach streamingowych 31 marca zawiera dodatkowy materiał live z koncertu w Aragon Ballroom w Chicago.