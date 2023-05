Chad Kroeger twierdzi, że artyści idą w muzykę, bo nie chcą pracować: "Są leniwi"

Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Możecie lubić Nickelback, czy też nie, ale fakt jest taki, że muzycy ciężko pracują, by mieć radiowe hity na swoim koncie - a trochę ich mają. W jednym z ostatnich wywiadów wokalista Chad Kroeger stwierdził, że wielu muzyków jest leniwych i w sumie jego słowa mają sens.

W wywiadzie dla The Bailey Show w Audacy's 98 Rock, Kroeger stwierdził, że wielu artystów zostaje muzykami, ponieważ są zbyt leniwi, aby znaleźć "prawdziwą" pracę:

Wiesz dlaczego większość muzyków zostaje muzykami? Ponieważ nie chcą dostać prawdziwej pracy. Potem umawiają się z fryzjerami, bo mają faktycznie pracę, wspierają ich, dopóki nie przejdą do następnego fryzjera. Myślą: "Pewnego dnia mi się uda". Kiedy wchodzisz do studia z tymi ludźmi i zdajesz sobie sprawę, że są niesamowicie leniwi, nawet jeśli chodzi o coś, co naprawdę kochają. I to jest po prostu słabe.

Kroeger wyjaśnił, że był w studiu z wieloma muzykami, którzy nie przykładają się do swojej pracy. Frontman uważa to za dość spory problem, bo potem ludzie usłyszą efekt końcowy takiej współpracy.

Byłem w tym studiu z setkami początkujących muzyków i często mówili: "Stary, to było świetne 10 minut, stary. Chodźmy zrobić coś innego". Moja etyka pracy na to nie pozwala i dlatego odpowiadałem: "Wiesz, świat to usłyszy, prawda? Więc chcesz to zrobić na pół gwizdka, czy chcesz, żeby było dobre? Może warto naprawdę włożyć w to trochę czasu oraz wysiłku i zrobić to naprawdę dobrze? Przecież świat to usłyszy".