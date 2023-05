Dzieciaki często udowodniają, że nie są gorsze od dorosłych. Zamiast biegać po podwórku z piłką, wolą w domu ćwiczyć ulubione solówki gitarowe. Tak na pewno było z tym chłopcem, który w wieku 11 lat wymiata na gitarze. Jego występ w brytyjskim talent show pochwalił nawet sam Brian May z Queen.

Ten 11-latek to nowy Brian May. Gitarzysta Queen był zachwycony jego występem [WIDEO]

W brytyjskiej edycji programu "Mam Talent" pojawił się 11-letni Harry Churchill, który chwycił za gitarę i wykonał przed jurorami solówki Briana Maya z hitów Queen. Nie zabrakło zatem fragmentów m.in. "Bohemian Rhapsody" czy "We Will Rock You". Co więcej, dzieciak wskoczył na platformę przed jurorami i zaczął grać na gitarze trzymając instrument za głową. Kiedy taki maluch zdążył się tego wszystkiego nauczyć? Jedno jest pewne - ma już potencjał, by zostać kolejną gwiazdą rocka.

Występ 11-latka spodobał się widowni, jak również jurorom, którzy powiedzieli 4 razy "tak", dzięki czemu dzieciak przeszedł do kolejnego etapu konkursu. Jego występ zobaczył również Brian May, który postanowił udostępnić jego nagranie na swoich social mediach i pogratulował mu występu.

Trzymamy kciuki za kolejne występy małego wirtuoza gitary. Cieszy fakt, że nadal wśród dzieciaków pojawiają się prawdziwe talenty, dzięki którym rock nie umrze.