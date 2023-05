Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

24 maja 2023 zmarła królowa rock'n'rolla - Tina Turner. Wokalistka przez ostatnie lata poważnie chorowała, ale mimo problemów zdrowotnych do końca swoich dni była pełna optymizmu. Jedną z ostatnich osób, które spotkały się z Tiną przed śmiercią była jej przyjaciółka, Cher. Piosenkarka opowiedziała o tym spotkaniu, podczas którego Turner wyznała, że jest gotowa na śmierć.

Cher rozmawiała z Tiną Turner tuż przed jej śmiercią: "Była szczęśliwa"

Jak podaje PAP, Cher utrzymywała kontakt z Tiną Turner i wybrała się do Szwajcarii, by odwiedzić swoją przyjaciółkę. Ich ostatnie spotkanie odbyło się kilka dni przed śmiercią królowej rock'n'rolla. W wywiadzie dla amerykańskiej stacji MSNBC Cher wyznała:

Wiem, że wszyscy są bardzo smutni, ale prawda jest taka, że ona walczyła z chorobą przez tak długi czas i była tak silna, jak można się było tego spodziewać. Pod koniec powiedziała mi jednak: "Jestem naprawdę gotowa na śmierć. Po prostu nie chcę już tego znosić".

Mimo złego stanu zdrowotnego Tina była cały czas pogodna:

Była naprawdę szczęśliwa. Tak, jak za pierwszym razem, gdy ją odwiedziłam, leżała na tym małym szezlongu, z którego patrzyła na jezioro. Powiedziała: "Nie mogę tak spędzać zbyt wiele czasu", a pięć godzin później śmiałyśmy się jak szalone".

Cher podkreśla, że Tina nie chciała, by inni skupiali się na jej chorobie. W wywiadzie dodała:

W naszym pokoleniu nie było drugiej takiej osoby. Nie było innej osoby, która nawet mogłaby zbliżyć się do jej poziomu.

Tina Turner to jedna z najlepszych i najbardziej charyzmatycznych wokalistek. Gwiazda została uhonorowana m.in. miejscem w Rock and Roll Hall of Fame, Grammy Hall of Fame oraz Hollywood Walk of Famme. Zdobyła łącznie 12 prestiżowych naród Grammy, w tym jako jedyna kobieta, która otrzymała je w kategoriach: pop, rock oraz R&B.