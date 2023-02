Żeby od razu wyprzedzić Wasze pytanie "A kto to taki i co on mnie obchodzi?" od razu napiszemy, że Harry Styles swoją karierę rozpoczął od występowania w boysbandzie One Direction. Gdy skupił się na solowej karierze obrał zupełnie inny kierunek muzyczny, jak również zmienił swój image przez co wiele osób porównuje go do Davida Bowiego. Wieloletni współpracownik Bowiego skrytykował jednak tego typu porównania.

Harry Styles to nowy David Bowie? "Nie jest godzien czyścić mu butów"

Harry Styles otrzymał statuetkę Grammy w kategorii Album roku, który uważany jest za najbardziej prestiżową nagrodę Grammy. Jego album "Harry's House" odniósł ogromny sukces i podczas gali wręczenia nagród artysta zaśpiewał swój przebój "As It Was". Mimo tego, że występ nie należał do najlepszych, w sieci i tak pojawiło się sporo porównań do Dawida Bowiego chociażby ze względu na androgeniczny styl ubioru.

Tego typu komentarze przykuły uwagę producenta i współpracownika Bowiego. Tony Visconti krótko skomentował sprawę:

Ktoś właśnie mi powiedział, że Harry Styles to nowy David Bowie. Po tym co zobaczyłem na jego występie wieczorem, nie jest godzien czyścić mu butów.

5 miesięcy po premierze albumu studyjnego "Harry’s House" krążek pokrył się platyną i sprzedał się w ponad 4 milionach egzemplarzy na całym świecie. Pierwszy singiel z płyty, „As It Was”, od czasu premiery spędził 15 tygodni na 1. miejscu listy Billboard Hot 100, co czyni go czwartym najdłuższym pobytem na liście Hot 100 w historii Billboardu.

Harry Styles wystąpi w Polsce w 2023 roku

Z powodu dużego zainteresowania artysta ogłosił kontynuację Love On Tour z 19 nowymi koncertami w Europie oraz występami w Austin, Chicago i São Paulo. Harry Styles wystąpi 2 lipca 2023 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Bilety trafiły do sprzedaży ogólnej 2 września.