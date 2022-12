A Wy chcielibyście, żeby No Doubt wrócił do koncertowania? Fani zespołu na pewno zobaczyli światełko w tunelu.

Można zauważyć pewną modę na powroty zespołów, które wydawałoby się, że raczej już nie wrócą do koncertowania. Czy podobnie stanie się z No Doubt? Ostatni krążek "Push and Shove" ukazał się w 2012 roku, 11 lat po ich poprzednim albumie "Rock Steady" z 2001. Gwen Stefani skupiła się na swojej solowej karierze oraz występach w roli jurorki w programie "The Voice". Jednak już od pewnego czasu pojawiają się plotki o powrocie No Doubt. Czy jest to możliwe? Gwen Stefani nie mówi "nie".

No Doubt powróci po latach? Gwen Stefani ma ciekawą odpowiedź

Gwen Stefani w wywiadzie dla "WSJ Magazine" została zapytana o to, czy są szanse na powrót No Doubt:

Właśnie byłam w programie The Drew Barrymore Show. Była jedną z moich ulubionych celebrytek, gdy byłam mała, a teraz wystąpiłam u niej w programie. Wszystko jest możliwe, nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzy z No Doubt. Nie rozmawialiśmy o tym, ale cała reszta powraca, te kapele z lat 90. Blink -182 ogłosił 8-miesięczną trasę, która się sprzedała w 5 minut.

Jak więc widać, nie ma jak na razie konkretnych planów, ale jest cień szansy, że jeszcze zobaczymy No Doubt razem na scenie. Solowa kariera Gwen Stefani mocno się rozkręciła, więc też nie jest szczególnie zmotywowana, by wracać "na stare śmieci". Łącznie sprzedała ponad 50 mln egzemplarzy albumów. Wydany w 2015 "This Is What the Truth Feels Like" zadebiutował na szczycie Billboard 200.

Na wspomnianej przez Gwen trasie Blink-182 pojawi się Tom DeLonge, który opuścił szeregi kapeli w 2015 roku. Koncerty zespołu wystartują w marcu 2023.