Wokalista metalowego zespołu Kreon został zwycięzcą 4. edycji "The Voice Senior". W sieci pojawiło się sporo artykułów na temat artysty, niektóre portale nawet pisały, że swego czasu to właśnie Zbigniew Zaranek zastępował wokalistę Budki Suflera, Krzysztofa Cugowskiego. Sprawę postanowił skomentować Tomasz Zeliszewski.

Zwycięzca "The Voice Senior" zastępował Cugowskiego? Lider Budki Suflera skomentował sprawę

Zbigniew Zaranek został zwycięzcą "The Voice Senior" wykonując m.in. cover Czesława Niemena. Od lat wokalista udziela się w zespole Kreon. Niektórzy dziennikarze twierdzili w swoich artykułach, że muzyk miał zastępować Cugowskiego w Budce Suflera w latach 1982-1983. Okazało się to być nieprawdą, co potwierdził sam Tomasz Zeliszewski pisząc w social mediach:

Niedzielny poranek przywitał mnie wyjątkowo. Otworzyłem jedno oczko i dowiedziałem się że w programie telewizyjnym „Voice of Senior” sukces odniósł Pan Zaranek Zbigniew. Otworzyłem drugie oczko i leżący obok laptop za pomocą Pudelków, Guziczków, Bączków itp. poinformował mnie, że Pan Zaranek śpiewał swego czasu (i to przez rok) z Budką Suflera. Godzina była bardzo młoda, więc chciałem jeszcze przysnąć, lecz przypomniała mi się moja pani od polskiego z ogólniaka, która zawsze nam powtarzała: „Moi drodzy, tylko ludzie dobrzy, mądrzy i szlachetni nie próbują nigdy zmieniać historii.” Pokornie sięgnąłem więc po kule i zwlokłem się z łóżka by napisać prostą informację, która brzmi następująco: nigdy nie miałem okazji poznać Pana Zbigniewa i nigdy nie graliśmy razem na żadnej scenie, ani w Budce Suflera, ani z żadnego innego powodu.

Na koniec wpisu muzyk Budki Suflera dodał, że życzy wokaliście "radości z muzykowania oraz wszystkiego co dobre i prawdziwe."

Tomasz Zeliszewski przeszedł ostatnio poważną operację, o czym poinformował również na swoich social mediach, jednocześnie dając znać, że Budka Suflera nie wystąpi na finale WOŚP. Dyskografię zespołu zamyka płyta "Skaza" i jest to drugi „10 lat samotności” album z premierowymi kompozycjami Romualda Lipki. "Skaza" prezentuje trójkę śpiewających artystów: Irenę Michalską, Jacka Kawalca i Roberta Żarczyńskiego.