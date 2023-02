Dawid Podsiadło i Artur Rojek w coverze "Długość dźwięku samotności" Myslovitz. Zaśpiewało z nimi 65 tys. fanów [WIDEO]

Dawid Podsiadło podzielił się nagraniem coveru "Długość dźwięku samotności" zespołu Myslovitz, który wykonał z Arturem Rojkiem na Stadionie Śląskim w Chorzowie 25 czerwca 2022. Razem z muzykami piosenkę wykonało 65 000 widzów.

Tak Dawid wspomina występ z Arturem Rojkiem:

Tego wieczoru, zagraliśmy legendarny utwór zespołu Myslovitz - „Długość dźwięku samotności” dla ponad 60 tysięcy osób. Mogłem zaśpiewać utwór, od którego muzyczne marzenia się u mnie zaczęły. I mogłem go wykonać z Arturem Rojkiem. Za każdym razem jak oglądam to video to nie mogę uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Bo są to przeżycia, o których nawet nie wiesz, że możesz marzyć. Trochę jak lot w kosmos. Dla kogoś kto nie jest astronautą w sensie. Tak, granie dla Was, zebranych w 60 tysięcy osób to było COŚ. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócimy.