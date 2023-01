Dawid Podsiadło pożegnał 2022 rok nowym utworem "dobranocpapa"

Dawid Podsiadło pożegnał 2022 rok niespodziewaną premierą. Utwór "dobranocpapa" to klimatyczna opowieść o końcu… roku, świata, rozdziału w życiu. Posłuchajcie, jak brzmi ten kawałek.

Dawid Podsiadło z nowym utworem "dobranocpapa"

Artysta przyznał, że "dobranocpapa" to utwór, który powstał w trakcie pracy nad albumem "Lata Dwudzieste", ale nie pasował do reszty materiału.

Wydawało mi się, że droga jaką pokona słuchacz powinna się skończyć w naszym świecie, tematem społecznym, przyziemnie. „dobranocpapa” opowiada o pięknym balu w domu spokojnej starości, którego tematem jest żegnanie się ze światem, który następnego poranka zniknie. Tekst ciągle się zmieniał i nie mogłem znaleźć jednej, wystarczającej wersji. Aż w końcu - udało się. Rozwiązaniem było skupienie się na intymnych, ciepłych i bliskich relacjach. Wtedy tekst nasiąknął odpowiednią energią i stwierdziliśmy, że teraz jest gotowy, by go pokazać odbiorcom.

Posłuchajcie zatem, jak prezentuje się ten utwór:

Następca "Małomiasteczkowego" to zbiór kilku lat przeżyć i przemyśleń artysty. "Lata Dwudzieste" zostały wyprodukowane we współpracy z Jakubem Galińskim, producentem muzycznym na co dzień grającym w zespole Dawida