Dawid Podsiadło podzielił się klipem do piosenki "mori" z albumu "Lata Dwudzieste". Artysta zaprasza nas na spacer po Warszawie w zaskakującym, apokaliptycznym klimacie. W teledysku pojawia się tylko jeden aktor - Jerzy Skolimowski, który niedawno, za swój ostatni film „IO” otrzymał nominację do Oskara.

Jak zdradza Dawid, plan zrealizowania teledysku do utworu "mori" nie powstał od razu:

"mori" to utwór który ma dla mnie tak duży ładunek emocjonalny i jest tak skupiony na przekazaniu bardzo trudnych i intymnych emocji, że nie wyobrażałem sobie żadnej ilustracji video która mogłaby iść z nim w parze. Nie planowaliśmy, że ten klip w ogóle powstanie, ale wtedy odezwał się do mnie zaprzyjaźniony reżyser Tadek Śliwa z pomysłem który nazwaliśmy roboczo “antyteledyskiem”. Zupełna pustka, miasto w odsłonie która zaskakuje i przywodzi nie tak odległe wspomnienia o czasie kiedy siedzieliśmy zamknięci w domach. I samotny spacer do którego każdy znajdzie swoją interpretację. Od razu poczułem że jednak musimy to zrobić.