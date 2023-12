Deep Purple kończy karierę? Paice o planach zespołu: „Jesteśmy realistami”

Czy Deep Purple planuje przejść na emeryturę? Na to pytanie, podczas jednego z wywiadów odpowiedział perkusista zespołu.

Branża muzyczna mocno się zmienia. Legendarne zespoły wciąż zaskakują fanów. Niektórzy wracają do gry, wydając nową muzykę. Inni ze względu na problemy zdrowotne zmuszeni są zrezygnować z koncertowania. Jeszcze inni już teraz przewidują, że koniec ich kariery nastąpi na przestrzeni kilku najbliższych lat.

Ian Paice o przyszłości Deep Purple

Gdy dany zespół muzyczny postanawia zakończyć karierę, najczęściej wygląda to tak, że ogłaszana jest trasa pożegnalna lub koncert i na tym poprzestają. W przypadku Deep Purple jest inaczej. Legendarny zespół już jakiś czas temu zapowiedział, że planuje zejść ze sceny. Od ich zapowiedzi minęło kilka lat. Oczywiście fani bardzo się cieszą, że w tym przypadku muzycy nie dotrzymują słowa, niektórzy jednak obawiają się, że być może wkrótce faktycznie Deep Purple przejdzie na emeryturę. W niedawnym wywiadzie dla „Zoom” odniósł się do tego perkusista Ian Paice - wyjaśnił, czy słuchacze mają powody do obaw.

Nigdy nie zaplanowaliśmy daty przejścia na emeryturę. Jesteśmy realistami. Robimy się coraz starsi i w pewnym momencie może być tak, że jedna lub dwie osoby nie będą chciały dalej grać, lub nie będą w stanie fizycznie tego robić. Ale nie myślimy o tym. Nadal świetnie się bawimy. Wiele osób nadal lubi to, co robimy. Tak długo, jak te dwie rzeczy będą w harmonii, będziemy grali dalej. Nie sądzę byśmy mieli świadomość ostatniego koncertu lub ostatniej trasy. To pewnie spadnie na nas jak grom z jasnego nieba. Pewnie powiemy: „Przykro nam, ale to koniec. Więcej nie damy już rady. Było wspaniale”. Ale nawet jeśli przestaniemy grać, nie ma powodu, by nie nagrywać płyt. To najłatwiejsza rzecz. Trzeba tylko mieć pomysły. To najtrudniejsza rzecz na świecie. Ale fizyczne nagranie płyty jest łatwe

