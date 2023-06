Depeche Mode zapowiedział kolejną reedycję swojego albumu. Tym razem otrzymamy specjalny box "Sounds Of The Universe - The 12' Singles".

Depeche Mode nas rozpieszcza. Zespół zapowiedział kolejny kolekcjonerski box z winylami. Tym razem 4 sierpnia na sklepowych półkach pojawi się siedmiopłytowy album "Sounds Of The Universe - The 12' Singles". Sprawdźcie, jak prezentuje się to wydawnictwo.

Depeche Mode wyda wyjątkowy box "Sounds Of The Universe" z niepublikowanymi utworami

'Sounds Of The Universe – The 12’’ Singles' to kolejna część kolekcjonerskich boxów z dyskografią Depeche Mode. W jego skład wchodzą czarne krążki z singlami: „Wrong”, „Peace” oraz „Fragile Tension / Hole To Feed”. A na nich niewydane utwory, remixy, wersje instrumentalne, akustyczne oraz inne piosenki pochodzące z sesji nagraniowej do 12. albumu Depeche Mode – "Sounds Of The Universe", który ukazał się w kwietniu 2009 roku.

Kiedy przyszedł czas na nagranie płyty „Sounds Of The Universe”, Dave Gahan, Martin Gore oraz Andrew Fletcher powrócili do studia, aby nagrać drugi album z producentem Benem Hillierem. Była to kontynuacja współpracy, po albumie „Playing The Angel”, na którym zaprezentowali nowe możliwości brzmieniowe.

Winylowe wydania albumów i singli, to już tradycja dla Depeche Mode. Na kolejne miesiące zaplanowane są premiery kolejnych albumów z kolekcjonerskiej serii: „Delta Machine” oraz „Spirit”.

Depeche Mode będziemy mogli zobaczyć na dwóch koncertach w Polsce - 2 sierpnia kapela zagra na PGE Narodowym, natomiast 4 sierpnia w krakowskiej Tauron Arenie. Tournée promujące album "Memento Mori" zainaugurowane zostało wyprzedanym koncertem w Sacramento.